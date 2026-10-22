Дьокуускайга анал ырысыабынан бэриллэр эмп ырысыабын “подделкалаан” тутуллубут 25 саастаах уолу сууттаатылар. Эдэр киһи быйыл олунньуга интэриниэттэн ырысыап ойуутун булан, төлөпүөнүгэр сыһыарыы көмөтүнэн уларытан-тэлэритэн биэрбит, аатын-суолун суруммут уонна бэчээттэтэн баран, 121-с №-дээх аптекаҕа тиийбит. Ырысыап сымыйата тута биллибит.
Уол буруйун тута билинээхтээбит, кэмсиммит-кэмириммит, силиэстийэҕэ көмөлөспүт. Онон суут кини кыра оҕолооҕун, эдэрин, үчүгэй характарыыстыкалааҕын учуоттаан, сыл аҥаарыгар эрэ көҥүлүн күөмчүлээбит, буруйу оҥорбут төлөпүөнүн былдьаабыт. Эдэр киһи 6 ый Дьокуускайтан ыраатыа, ый аайы кэтиир уорганнарга тиийэн “баарбын, бэрээдэктээхтик сылдьабын” диэн бэлиэтэниэх буолбут.
Кыым.ру
Хаартыска: Саха.гов.ру.