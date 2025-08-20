Өймөкөөн улууһугар уһун-унньуктаах ардахтартан сылтаан Индигиир өрүс быйыл сайын иккистээн халааннаата. Соторутааҕыта эрэ айылҕа алдьархайыттан кыл мүччү быыһанан, дьэ уоскуйан, сөргүтэр үлэлэри ыыта сылдьар өймөкөөттөр сайын үтүөтүн билбэккэ да хааллылар.
Дьон сүгүн оттообото. “Суол сабыллыан иннинэ атын улуустартан көмө от тиэйиллибэтэҕинэ, сылгыбытын-сүөһүбүтүн лаппа сарбыйар, эһэр туруктанныбыт”, – диэн айылҕа атаҕастабылыгар түбэспит хотугу улуус олохтоохторо айманан эрэллэр.
Өймөкөөҥҥө ардах ааспыт нэдиэлэни быһа быыстала суох түспүт, арай кэнники икки-үс күҥҥэ тохтоотоҕо буолбут. Үөһэ хайалартан уу киирэн, үрэхтэр туолан, Индигиир эбэҕэ уу эбиллэ турар, сорох сиринэн түһэр. Уу ылыан иннинэ 507 туонна оту бэлэмнээбиттэр да, бүтүннүү сытыйан, ону куурдар кураанах сир да хаалбатаҕын өймөкөөттөр кэпсииллэр.
Билигин 52 киһи олорор (ол иһигэр 9 оҕо) 25 тиэргэнигэр уу киирбит. Эвакуация ыытыллыбатах.
Атырдьах ыйын 20 күнүнээҕи туругунан, уустук балаһыанньа Өймөкөөн, Биэрэк Үрдэ, Хара Тумул, Орто Балаҕан нэһилиэнньэлээх пууннарга тыҥаабыт.
Өймөкөөн сэлиэнньэтигэр уу таһыма 492 см (муҥутуур кутталлаах таһым – 480 см) тэҥнэспит, суукка устатыгар 24 см эбиллибит.
Орто Балаҕаҥҥа уу кыралаан түһэр. Күнү-дьылы кэтээн көрөөччүлэр сөҥүү түспэт диэн сылыктыыллар, онон уу таһыма түһүө диэн эрэнэллэр.