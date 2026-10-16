Реклама Кыым 300-250 (МОБ)
  2. Сонуннар
  3. Экэниэмикэ
  4. Бүддьүөт – 2027. Үп көрүллүбэтэх хайысхалара

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

2027 сыл бүддьүөтүгэр бырабыыталыстыба үбүлээһини көрбөтөх хайысхалара бааллар.

Онтон сорохторо:

  • Хотугу таһаас тиэйиитигэр — 770,2 мөл.солк. этэ → 0 буолбут.
  • Авиация тэрилтэлэрин өйөбүл — 365,7 мөл.солк. → Олохтоох авиация тиэйиилэрин өйөбүл — 565,1 мөл. солк. → 0.
  • Өрүһүнэн пассажирдары уонна таһаҕаһы тиэйии — 161,6 мөл.солк. →
  • Оҥорон таһаарар бырамыысыланнас — 338,6 мөл. солк. → Олохтоох оҥорон баһаарыыны өйөбүл — 40 мөл. солк. → 0.
  • Хотугу салаалары уонна балык хаһаайыстыбатын комплекса — 107,9 мөл.солк. →
  • Тыа сирин территориятын сайдыыта: “Моя Якутия в XXI веке” — 310,7 млн → 0, “Аныгы тыа сирэ” — 97,2 мөл. солк. →
  • Арктикаҕа эдэр исписэлиистэргэ дьиэни тутуу— 70,7 мөл. солк. →
  • Дьиэтэ суох еыыллары харайыы — 135 мөл. солк. →
  • Туризм сайдыытыгар — 29,4 мөл. солк. →
  • Киинэ сайдыыта — 184,2 мөл. солк. →
  • ”Култуура земскэй үлэһитэ”— 54 мөл. солк. →
  • Судаарыстыбаннай информационнай ресурсалар куттала информационнай куттала суох буолуулара — 48,5 мөл.солк. →
  • Волонтерство сайдыытыгар— 11,4 мөл.солк →

Бу хайысхаларга бырабыыталыстыба үбүлээһинэ тохтуур диэн буолбатах. Харчы бүддьүөккэ баар эрээри, ханнык хайысхалар бастатан туран үбүлэнэллэрэ быһаарылла илик.

2027-2029 сс. бүддьүөккэ быһаарыы суруктан, судаарыстыбаннай бырагыраамалар тэҥнэбил табылыыссаларыттан  ылылынна.

Бүтэһик сонуннар