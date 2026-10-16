Ил Түмэҥҥэ бэҕэһээ-бүгүн 2027 с. уонна 2028-2029т сс. былааннанар бүддьүөт барылын дьүүллэһии буола турар. Публичнай истиилэргэ бүддьүөт 27 судаарыстыбаннай бырагыраамаҕа олоҕуран оҥоһуллубутун туһунан этилиннэ. Онуоха “Дьон олҕун таһымын үрдэтии”, “Табыгастаах эйгэ” диэн салааларга сүрүн болҕомто ууруллуо диэн буолла.
Докумуону билиһиннэрбит үп миниистирэ Иван Алексеев бүддьүөт сүрүн соруктарынан национальнай сайдыыны ситиһии, социальнай эбэһээтэлистибэлэри толоруу, АБДь кыттыылаахтарын өйөбүл буолалларын эттэ.
“Бастатан туран, госбырагыраамалары оптимизациялааһын нөҥүө ороскуоту бэрээдэктээһин буолуоҕа. Социальнай-култуура эйгэтэ, доруобуйа харыстабылын, үөрэҕириини уонна социальнай бэлиитикэни киллэрэн туран, Бырабыыталыстыба сүрүн хайысхатынан хаалыаҕа”, — диэтэ Иван Алексеев.
2027 сылга итиннэ барытыгар 135,4 млрд солк. көрүллүбүт. Ону сэргэ эрэгийиэннээҕи национальнай бырайыактарга 49,4 млрд солк. көрүллүбүт, онтон 38,1 млрд солк. – федеральнай үп. Сүрүн социальнай мэктиэ үлэ төлөбүрүн алын кээмэйин (МРОТ) тохсунньу 1 күнүттэн 6,8% үрдэтии буолуоҕа. Онуоха наадалаах үп: өрөспүүбүлүкэ 1 зонатыгар 72 300 солк., 81 018 солк. (2 зонаҕа) — көрүллүбүт.
Алмаастан, ньиэптэн киирэр үп аччыыр куттала баарын иһин, нолуоктан киириэхтээх дохуот үрдүүрэ ону хааччыйыа диэн этилиннэ. 2027 сылга нолуоктан киирэр дохуот 228,6 млрд солк. (ааһан эрэр сылга холоон, +8,4%) тэҥнэһиэ. Чуолаан, НДФЛ 66,8 млрд солк. (+9,6%), тэрилтэлэр бас билиилэрин нолуога — 20,4 млрд солк. (+5,5%), хостонор баайтан нолуок (НДПИ) — 56,3 млрд солк. буолуоҕа.
Өрөспүүбүлүкэ өр кэмнээх туруктаах сайдыытын хааччыйар туһугар, дэписсиити икки төгүл намтатар уонна кэмиэрчэскэй кирэдьииттэр кээмэйдэрин аччатар сыаллаах судаарыстыбаннай үбүлээһини 2030 сылга диэри бэрээдэктээһин былаана оҥоһуллар. Судаарыстыбаннай иэс ырыынак суотугар уонна казначейскай инфрастуруктура кирэдьииттэригэр олоҕуран оҥоһуллуо.
Докумуон макроэкэнэмиичэскэй сабаҕалааһыннары уонна федеральнай нортативтары, эрэгийиэн өр кэмнээх туруктаах сайдыытын учуоттуур гына оҥоһулунна диэн буолла.
СИА