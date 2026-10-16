Арыгыны сокуоннайа суох эмтээн буруйдаммыт. Үс сылга тиийэ хаайыыга түбэһиэн сөп.
Мэҥэ Хаҥалас улууһун борокуратуурата Майа сэлиэнньэтин 52 саастаах олохтооҕо дьону сокуоннайа суох арыгыттан эмтээбитин иһин буруйдуур түмүк таһаарбыт. Кини бу маннык сокуоннайа суох дьайыытыттан дьон доруобуйата эмсэҕэлээбитин туһунан борокуратуура пресс-сулууспата суруйбут. Силиэстийэ быһаарбытынан, дьахтар харчы иһин, олохтоохторго арылааһын туругуттан тахсарга көмөлөһөр, арыгыттан сүһүрүүнү устар кистэлэҥ биисинэс олохтообут. Ол эрээри, мэдиссиинэ үөрэҕэ суох, булгуччулаах лиссиэнсийэтэ да суох эбит. Маннык эмтэнии түмүгэр үс киһи доруобуйатыгар чэпчэкитик оҕустарбыт. Дьахтары РФ Холуобунай кодексатын 235 ыст. 1 чааһынан – сокуоннайа суох мэдиссиинэнэн дьарыктаныы иһин буруйдаабыттар. Бу ыстатыйаҕа саамай улахан накаастабыл – үс сылга тиийэ көҥүлүн быһыы. Силиэстийэ бүтэн, дьыала матырыйааллара Мэҥэ Хаҥалас оройуоннааҕы суутугар тиксэриллибит.
СИА