Бүгүн “Якутия” авиахампаанньа “Осенний ценопад” диэн билиэттэргэ сыананы түһэрэн атыыны биллэрдэ.
Ааксыйа чэрчитинэн, авиабилиэттэр Арассыыйа, Саха сирин хайысхаларынан уонна Харбиҥҥа 35%-наах чэпчэтиилээх атыыланаллар. Билиэттэр алтынньы 16 күнүттэн алтынньы 18 күнүгэр диэри атыыланаллар. Чэпчэтиилээх билиэттэр 2026 сыл алтынньы 16 күнүттэн ахсынньы 13 күнүгэр; 2027 сыл тохсунньу 18 күнүттэн кулун тутар 2027 күнүгэр диэри көтөр кэмҥэ ананаллар.
Чэпчэтии баар тарыыптарга (субсидиялаахтартан уонна round-trip тарыыптартан ураты) барытыгар дьайар.
kyym.ru