Реклама Кыым 300-250 (МОБ)
  2. Сонуннар
  3. Сонуннар
  4. “Якутия” авиахампаанньа чэпчэтиилээх билиэттэри атыылыыр

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Бүгүн “Якутия” авиахампаанньа  “Осенний ценопад” диэн билиэттэргэ сыананы түһэрэн атыыны биллэрдэ.

Ааксыйа чэрчитинэн, авиабилиэттэр Арассыыйа, Саха сирин хайысхаларынан уонна Харбиҥҥа 35%-наах чэпчэтиилээх атыыланаллар. Билиэттэр алтынньы 16 күнүттэн алтынньы 18 күнүгэр диэри атыыланаллар. Чэпчэтиилээх билиэттэр 2026 сыл алтынньы 16 күнүттэн ахсынньы 13 күнүгэр; 2027 сыл тохсунньу 18 күнүттэн   кулун тутар 2027 күнүгэр диэри көтөр кэмҥэ ананаллар. 

Чэпчэтии баар тарыыптарга (субсидиялаахтартан уонна round-trip тарыыптартан ураты) барытыгар дьайар.

kyym.ru

Бүтэһик сонуннар