Саха сиригэр сылаас-ичигэс күннэр өссө төһө өр туруохтарын туһунан Саха сиринээҕи УГМС салайааччытын солбуйааччыта – Гидромет-киин начаалынньыга Татьяна Маршалик кэпсээтэ.
“Киһи барыта дьахтар быттанар үтүө күннэрин кэтэһэр даҕаны, онтубут өрөспүүбүлүкэни барытын сабардыа суоҕа. Киин улуустарга уонна Дьокуускай куоракка ичигэс күннэр өрөбүлгэ диэри туруохтара, улахан сөҥүү түһэрэ күүтүллүбэт. Салгын тэмпэрэтиирэтэ ортотунан +15...+20 кыраадыс буолуоҕа. Кэлэр икки күн иһигэр халлаан былытырыа, оттон тэмпэриитэ +14...+19 курдук буолуо”, – диир хотун Маршалик.
Күнү-дьылы кэтээччилэр сылыктыылларынан, соҕуруулуу-арҕааҥҥы улуустарга этиҥнээх ардахтар түһүөхтээхтэр.
“Өлүөхүмэ, Ленскэй, Алдан уонна Нерюнгри соҕурууҥҥу циклон сабыдыалыгар киириэхтэрэ, онтон сылтаан быстах ардахтар түһүөхтэрэ. Ол быыһыгар ыаҕастаах уунан кутар этиҥнээх ардахтар курулатыахтара. Салгын тэмпэрэтиирэтэ, быһа холоон, +18...+23 кыраадыс буолуоҕа”, – диир Татьяна Маршалик кэпсиир.
Саха сирин киин улуустарыгар уонна Дьокуускай эргин күн-дьыл туруга балаҕан ыйын 15 күнүттэн уларыйыан барыахтаах. Ол эбэтэр ардыахтаах, халлаан арыый тымныйыахтаах.