Саха сирэ сайынныын арахсар – нэдиэлэ бүтүүтүгэр Арктикаттан тымныы салгын балаһата тахсан, халлааммыт биллэ тымныйыахтаах, эбиитин ардыахтаах, силбик күннэр үүнүөхтээхтэр. Ол туһунан Гидромет-киин Саха сиринээҕи салаатын үлэһитэ, Метеорология уонна агро-метеорология билгэлээһиннэрин отделын салайааччыта Саргылаана Никитинэ кэпсээтэ.
“Киин улуустарга уонна Дьокуускай куоракка чэппиэргэ диэри ичигэс күннэр туруохтара. Ити күн күнүһүн +18 кыраадыс сылаас буолара күүтүллэр. Оттон бээтинсэттэн саҕалаан тымныйан барыаҕа: ардыаҕа, сорох сиргэ сөкүүндэҕэ 8—13 миэтэрэ түргэннээхтик тыалырыаҕа. Субуотаҕа Дьокуускайга сөҥүү түһэрэ күүтүллүбэт, оттон өрөбүлгэ кыралаан ардыа, +12...+14 кыраадыс буолуо”, – дииир Саргылаана Никитина.
Бүгүн-сарсын өрөспүүбүлүкэ хотугулуу-арҕааҥҥы, оттон бээтинсэнтэн саҕалаан Бүлүү сүнньүгэр, арҕааҥҥы уонна киин улуустарга тымныйыаҕа.
“Биһиги сылыктыырбытынан, кэлэр нэдиэлэҕэ халлаан аһара күүскэ уонна эмискэ тымныйар чинчитэ суох. Ол гынан баран, сылыйара эмиэ күүтүллүбэт”, – диир Саргылаана Никитина.