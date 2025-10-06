Бу түүн Үөһээ Дьааҥы уонна Өймөкөөн улуустарыгар -23...-28 кыраадыс тымныы буолла. Кыһыммыт илэ-чахчы кэлэн эрэрин туһунан Саха сиринээҕи УГМС иһитиннэрэр.
Бүгүн күнүс соҕурууҥҥу, арҕааҥҥы уонна хотугулуу-илиҥҥи улуустарга хаардыаҕа, быыһагар инчэҕэй хаар түһэн ылыаҕа. Киин улуустарга сөҥүү түһэрэ күүтүллүбэт, күнүс -3...+2 кыраадыс буолуоҕа. Соҕуруу уонна соҕуруулуу-арҕаа +1...+6 кыраадыс сылаас, оттон хоту -5...-10 кыраадыс тымныы.
Алтынньы 6 күнүгэр Дьокуускай куоракка 0...-2 кыраадыс буолуоҕа. Хотугулуу-арҕааттан сөкүүндэҕэ 2—7 миэтэрэ түргэннээх хаҕыс тыаллаах. Ардах да, хаар да түспэт.
Бэй.кэр.
Хаартыска: tvc.ru