Хаһааҥҥытааҕар да эрдэлээн хаардаабыт күһүммүт хайдах эрэ уһуох чинчилэннэ. Өр кэмҥэ былытынан бүрүнэн турбут халлааммыт кэмиттэн кэмигэр ырааһыран сүргэбитин көтөҕөр. Саха сиринээҕи Гидрометеорология уонна тулалыыр эйгэ мониторинын управлениетын халлаан туругун билгэлиир салаатын начаалынньыга Саргылана Никитина маннык халлаан өссө уонча күн туруоҕа диэн эттэ. Ол төрүөтүнэн салгын баттааһына үрдүгэ уонна циклон суоҕа буолар.
- Халлаан өссө уонча күн улаханнык тымныйбакка туруоҕа. Алтынньы бүтүүтэ күнүскү өттүгэр салгын температурата муҥутаан – 10 буолуоҕа. Соторутааҥҥа диэри өрөспүүбүлүкэ үгүс өттүгэр нуорматтан тымныы күһүн сатыылаан турбут буоллаҕына, бу күннэргэ, бэҕэһээ-бүгүн, нуормаҕа дьэ киирдэ. Салгын баттааһына үрдүү турар буолан былыт аҕыйаан, күммүт элбэхтик көстөр буолла. Онон, сөҥүү, хаар түһэрэ эмиэ күүтүллүбэт. Билигин биһиэхэ Илиҥҥи Сибиирдээҕи байҕалтан эрэ циклон дьайыыта баар. Ол иһин итинтэн чугас хотугу улуустарга бу күннэргэ хаардаах, тыаллаах халлаан турар.
Онон, Саргылана Анатольевна этэринэн, халлааммыт нуормаҕа киирэн сыыйа-баайа тымныйыахтаах кэмигэр тымныйан, идэһэни өлөрүү кэмигэр буолар чинчилээх. Ааҕааччыларбытыгар, чэбдик салгыннаах үтүөкэн күннэри туһанан, элбэхтик таһырдьа сылдьаргытыгар сүбэлиибит.
Сырдатта КҮНДЭЛИ.