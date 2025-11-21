АЛРОСА социальнай-экологическай тэрээһиннэрэ “Зеленая премия” 5-с төгүлүн ыытыллар бүтүн Арассыыйатааҕы бириэмийэ корпоративнай бырайыактарын түһүмэҕэр экология хайысхатыгар бастыҥ бырайыактар кэккэлэригэр киирдэ.
Тэрийэр кэмитиэт экология хайысхатыгар 11 номинацияҕа бастыҥ бырайыактары сүүмэрдээтэ. Бириэмийэ тулалыыр эйгэни харыстааһыҥҥа, экологияны сырдатыыга, айылҕа харыстабылыгар бастыҥ быраактыкалары киллэриигэ ситиһиилэрин, ону таһынан экология салаатыгар ыытар үлэтэ баһылыыр-көһүлүүр оруоллааҕын иһин туттараллар.
АЛРОСА социальнай-экологическай бырайыактарын билиһиннэрдэ. Ол иһигэр өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр, күүтүүлээх тэрээһиннэр киирдилэр.
“Зеленый проект 2.0” – “Живые Алмазы Якутии” паарка экологиятын тупсарыыга өрөспүүбүлүкэтээҕи грант куонкуруһа.
Санатан эттэххэ, бу сыл атырдьах ыйыгар АЛРОСА Экологическай киинэ “Живые Алмазы Якутии” паарка экологиятын тупсарыыга анаммыт эрэгийиэн иһигэр ыытыллар бырайыактарга грант куонкуруһун биллэрэн турар. Саха сирин олохтоохторо айылҕа пааркатын тупсарыыга этиилэрин киллэрэр кыахтаммыттара. Куонкурус билигин да ыытылла турар. Бүгүҥҥү туругунан 25 бырайыак киирбит. АЛРОСА бастыҥ экологическай бырайыагы олоххо киллэрэргэ мөлүйүөн солкуобайга диэри харчыны көрүөҕэ. Онтон уон финалист харчынан бириэмийэни тутуохтара.
Хампаанньа иккис киэҥ далааһыннаах бырайыагынан “Зеленые пионеры Якутии” өрөспүүбүлүкэтээҕи экологическай сүлүөт буолар. Бу – “Зелёная Россия” бүтүн Арассыыйатааҕы экологическай хамсааһын иһинэн тэриллэн үлэлиир оҕо экологическай-патриотическай хамсааһына. Естесственнай науканан дьарыгырар, айылҕаны сэҥээрэр оҕолор түмсэллэр. Ыччаты экологическай култуура уонна патриотизм тыыныгар иитэллэр.
2025 сылга сүлүөт өрөспүүбүлүкэ 20 улууһуттан 120 оҕону түмтэ. Үс нэдиэлэ устата экология хайысхаларынан араас тэрээһиҥҥэ көхтөөхтүк кытыннылар. Экология министиэристибэтин исписэлиистэрэ уонна уопсастыбаннай экологтар айылҕа харыстыбалыгар сыһыаннаах оонньуулары, маастар кылаастары ыыттылар.
Өрөспүүбүлүкэ үөрэнээччилэрин ордук сөбүлээбит бырайыактарынан “оБЕРЕГай природу” аахсыйа буолла. АЛРОСА Экологическай киинин үлэһиттэрэ бу аахсыйаны сыл аайы тэрийэллэр. Быйыл да бэрт сэргэхтик ааста. 2025 сылга аахсыйаны Мииринэй уонна Сунтаар улуустарын 6 оскуолатыгар тэрийбиттэрэ. 2018 сылтан Саха сирин 25 оскуолатыттан 2000-тан тахса үөрэнээччи кытынна.
Үөрэнээччилэр экологическай уруоктарга кытталлар, айылҕа харыстабылын боппуруостарыгар санааларын үллэстэллэр, төрөөбүт дойдуларын экологиятын тупсарарга санааларын этэллэр. Ону таһынан, аахсыйа чэрчитинэн АЛРОСА оскуолаларга мобильнай лабаратыарыйалары бэлэхтиир. Лабаратыарыйалар көмөлөрүнэн эдэр экологтар уу, сир уонна салгын биохимиичэскэй анаалыһын оҥороллор, чинчийиини ыытыллар. Кылаас чааһын таһынан аахсыйа кыттааччылара үрэхтэр, күөллэр кытылларын ыраастыыллар.
“Зеленая премия” бириэмийэҕэ АЛРОСА өссө икки бырайыагы кытыннарда: “Чистый Мирный” куорат иһинэн тэриллэр субуотунньук-күрэх уонна Экологтар 5-с сүлүөттэрэ.
“Зеленая премия” 5-с төгүлүн ыытыллар бүтүн Арассыыйатааҕы экологическай бириэмийэ түмүгүн бу сыл ахсынньытыгар биллэриэхтэрэ.
АЛРОСА пресс-службата