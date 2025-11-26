2025 сыл сэтинньи 26-28 күннэригэр Дьокуускай куоракка “Север и Арктика – партнёрство в меняющемся мире” диэн VI төгүлүн ыытыллар Хотугу пуорумҥа судаарыстыба былааһын, бырамыысыланнай уонна атын хампаанньалар, уопсастыбаннай холбоһуктар, сайдыы институттарын бэрэстэбиитэллэрэ, сүрүннүүр эспиэрдэрэ уонна учуонайдар кыттыахтара. АЛРОСА Экологияҕа киинин дириэктэрэ Анастасия Габрашитова АЛРОСА хампаанньа буортуну кыччатар тосхолун туһунан кэпсиэҕэ.
Анастасия Габрашитова VI Хотугу пуорум “Партнёртсво в изменяющемся мире” хайысхатын “Формирование перспективных систем климатического регулирования в геостратегических территориях Дальневосточного Федерального округа” сиэссийэтигэр кыттыаҕа. Кини АЛРОСА хампаанньа оҥорон таһаарыы уонна эрэгийиэннээҕи бырайыактарга салгыҥҥа таһаарар буортуну аҕыйатар бастыҥ холобурдарын-уопутун туһунан кэпсиэҕэ.
Санатар эбит буоллахха, 2025 с. АЛРОСА оҥорон таһаарыытын түмүгэр итиэннэ алмааһы оҥорор кэмигэр салгыҥҥа таһаарар углекислай гааһынааҕар быдан элбэх углекислай гааһы атын ньыманан суох гынарын аан дойдуга бастакынан бигэргэппит сир баайын хостуур тэрилтэ буолбута. Саха сириттэн уонна Архангельскай уобаластан хостонор алмаастаах урууда оҥорон таһаарыы кэмигэр атмосфераттан углекислай гааһы “ыйыстар” дьоҕурдаах. Ону АЛРОСА Инновацияҕа уонна технологияҕа киинин исписэлиистэрэ М.В. Ломоносов аатынан Москубатааҕы судаарыстыбаннай университет уонна хас даҕаны билим-чинчийэр институт исписэлиистэрин кытта чинчийэн быһаарбыттара.
Чинчийии көрдөрөрүнэн, кимберлит углекислай гааһы (СО2) иҥэринэн баран төттөрү таһаарбат: углерод айылҕатын быһыытынан кимберлиткэ киирэн “хаппахтанан” хаалар уонна атмосфераҕа төттөрү тахсыбат. Аны туран, углекислай гаас кимберлиткэ үчүгэйдик иҥэригэр Арассыыйаҕа сир баайы хостооһун, переработкалааһын уонна переработкаламмыт урууданы харайыы технологическай хаамыыта тутаах суолталаах. Ол карбонизация процеһын түргэтэтэр – кимберлит углекислай гааһы бэйэтигэр “мунньуута” уонна састаабыгар баар минераллары айылҕа карбонаттарыгар кубулутуута.
Аан дойду килиимэтэ бүттүүн уларыйа турар кэмигэр АЛРОСА уопута олус улахан суолталаах. Хотугу пуорум кыттыылаахтара килиимэт соруктарын былаас уонна биисинэс көмөтүнэн быһаарар санаалаахтар. Итини таһынан кинилэр бырамыысыланнай уонна энэргэтиичэскэй хампаанньалар тирэхтээх сайдыыларын уонна буортуну таһааралларын аҕыйатар быраактыкаларын дьүүллэһиэхтэрэ, Саха өрөспүүбүлүкэтигэр аҕыйах углеродтаах сайдыы тутаах суолларын ырытыахтара: айылҕаҕа ордук буортута суох уматыкка көһүү, айылҕа уларыйар кэмигэр ойуурдары харыстааһын, сөргүтүү, ойуур баһаардарын утары охсуһуу. АЛРОСА килиимэти харыстааһыҥҥа бастыҥ уопутун эмиэ дьүүллэһиэхтэрэ. Ол иһигэр килиимэт бэлиитикэтин салайыыга анаммыт СӨ Ил Дарханын стратегиялаах ыйааҕын чэрчитинэн оҥоһулла турар этиилэри.
АЛРОСА пресс-службата