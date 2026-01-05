2026 сыл саха дьонугар-сэргэтигэр уонна бүттүүн аан дойдуга хайдах буолуон сөбүн туһунан билгэһиттэртэн, көрбүөччүлэртэн, чараас эйгэни кытта алтыһааччылартан сурастыбыт.
СЫРДЫК, билгэһит, көрбүөччү:
– Кэлэр 2026 сылы “кыһына – тымныы эбэтэр сылаас, сайына – угут биитэр кураан” эҥин диэн чопчу сыаналаан кэбиһэр кыаллыбат. Кыһынын да, сайынын да итии-тымныы, куйаас-ардах солбуйса сылдьыахтара. Быйыл хаара – чараас, кыһына – тымныы. Сайына өҥ буолар чинчилээх. Быйыл сайын отон эҥин букатын үүммэтэх эбит буоллаҕына, аны сайын хото үүнүө.Олоххо-дьаһахха уларыйыы буолара кэмнээх буолуо дуо... Ону барытын манна эридьиэстии барыллыбат. Кимнээх эрэ “куһаҕаны, табыллыбаты ыраланар” диэн сөбүлүөхтэрэ суоҕа. Тииһиммэт-түгэммэт кэм аны өссө да үс сыл кэриҥэ салҕанан барар туруктаах. Олохпут ол эрэ кэннэ биллэ тупсар туруктаах. Онуоха диэри... Билигин киһи судаарыстыбаҕа дуу, ханнык эрэ аһымал тэрилтэлэригэр дуу найыламмакка, бэйэтигэр эрэ эрэнэр кэмнэрэ. Ол эбэтэр, оҕуруот аһын хото олордон, дьиэ сүөһүтүн иитэн, бултаан-алтаан, булан-талан, хаһаанан уустук кэмнэри төлө түһэр курдук... Биллэн турар, аһара 1990-с сыллардааҕы курдук эстии-быстыы буолуо суоҕа эрээри, син биир кырыымчык соҕус буолуо.
ХАРА ТААЛА, саха самаана:
–Саха буоллахпытына – үчүгэй, якут буоллахпытына туох да бэрдэ суох сыл. “Мама-папа”, “доробо-дыраастый”, “саха – кэлии омук, манна төрүт олохтоох омук буолбатах” дии сылдьарыҥ тухары туох үчүгэйэ кэлиэй... Аны, билиҥҥи дьон 12 ыйынан сирдэтэллэр. Онон, күнү-дьылы барытын сыыһа суоттанан, былааннанан, тоҕоостоох түгэни барытын сиирэ-халты түһэн куоттаран иһэллэр. Саха – 13 ыйдаах. Күнү-дьылы сөпкө ааҕан, күн-ый хаамыытын батыһан олохпутун оҥостуох этибит.Саха диэн манна былыр улуу тоҥоруу, сэлии үйэтин саҕаттан ыла баар, урааҥхайтан ууһаабыт, бу дойдуга соҕурууттан көһөн кэлбит Омоҕой Баай, Эллэй Боотур, Улуу Хоро курдук дьону сахаҕа кубулуппут, сахатыппыт, манна төрүт олохтоох кырдьаҕас омук. Билигин кэлэр омуктары эмиэ сахатытан бэйэбит эргимтэбитигэр киллэриэхтээхпит. Ону өйдүүр, ылынар буоллахпытына – дьолбут.
–Ити эн этэриҥ, бука, хаһан да кубулуйбат сыаннас буолуо. Мин саҥа үүнэр 2026 сыл хайдах буолуохтааҕын ыйыта сатыыбын...
– Дьыл – үчүгэй. Күн тахсарын курдук тахса туруо, уу кэлэр кэмигэр кэлэн барыа. Ити айылҕа бэйэтин көстүүтэ, кини ону бэйэтэ билэр. Биһиги, айылҕа оҕолоро, онно сөп түбэһэн биэриэхтээхпит.Билигин Сахабыт сиригэр соҕурууттан омук бөҕө кэлэ турар, саха – бара турар. Оннук буолуо суохтаах. Оттон, уопсайынан, кэлэр 2026 сылга туох да улахан уларыйыы, ураты суох. Улахан тоҥоруу да, сут-кураан да буолбат.Сахалар уратыбыт оннук, саха буоллахпытына куһаҕаны да, ортону да барытын үчүгэйгэ кубулутар кыахтаахпыт.
ДОЙДУУНА, сүтүгү булааччы, көрбүөччү:
–Киһини соһутар туох да уларыйыы баара көстүбэт, барыта – кэминэн. Элбэх долгутуулаах сыл кэлэн иһэр. Үп-харчы өттүгэр туох эрэ уларыйыы баар буолуон сөп. Ити билигин арҕаа бара турар айдаан аҕырамныыр чинчилээх. Онтон ордук туох үчүгэй баар буолуой... Сааскы халаан туох да муҥа-таҥа, хоромньута суох ааһыа. Айылҕаҕа туох да уларыйыы-тэлэрийии суох. Кэнники сылларга саха дьоно итэҕэлгэ биллэ чугаһаабыт курдук. Өссө түмсүүлээх буолуохпутун баҕарабын.
ЛЮБОВЬ ЕВДОКИМОВА, көрбүөччү, билгэһит:
–Туох да ураты, дьикти суох курдук. Кэлэр уу – кэлиэ, барар уот – барыа. Ити айылҕа саахала барыта бэйэбититтэн быһаччы тутулуктаах. Айылҕаҕа биһиги хайдах сыһыаннаһабыт да, кини биһиэхэ сыһыана эмиэ оннук. Кини, баара-суоҕа, биһигини өйдөтө эрэ сатыыр.Дьон туохха барытыгар бэлэм буолуон наада. Ол иһигэр, хаһаанар аһы хаһаанан, булан-талан, көрөн-харайан, үүннэрэн... Саха дьоно тыа сиригэр тахсан өбүгэлэрбитин хас эмэ үйэлэр тухары киһи оҥорон, өрө тардан, быыһаан-абыраан кэлбит тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктаныахтарын, сүөһү-ас иитиэхтэрин наада.Киһини соһутар туох эрэ уларыйыы баарын өтө көрөн этэр кыаҕым суох.
