РАН Куосумаһы чинчийэр институтун учуонайдара бу күннэргэ Сиргэ ааспыт икки ый устатыгар өтөрүнэн буолбатах улахан магнитнай буурҕа түһэр буолла диэн сылыктыы олороллор.
Чинчийээччилэр этэллэринэн, кулун тутар 16 күнүгэр Күҥҥэ дэлби тэбии буолбутун түмүгэр, Сиргэ туох да сүрдээх улахан плазма долгуна “айаннаан” иһэр. Аны туран, дэлби тэбии оруобуна Сир утары буолбут. Онон геомагнитнай балаһыанньабыт лаппа уларыйыахтаах.
Уопсайынан, кэлэр нэдиэлэҕэ диэри уйан доруобуйалаах-ньиэрбэлээх дьон майгыта-сигилитэ уларыйыан, дабылыанньалаах дьон дабылыанньалара хамсыан, кыыл-көтөр майгыта уларыйыан сөп. Арай киһи үөрэрэ диэн ити күннэргэ дьүкээбили көрөн хараҕы сымнатыахха сөп. Атынын хайыыр да кыах суох – тулуйарга күһэллэбит.
Бэй.кэр.
Хаартыска: Никита Сухарников, Ростов уобалаһа, Шахты.