Соторутааҕыта социальнай ситимнэргэ уонна сонуну киэҥник тарҕатар сириэстибэлэргэ Үөһээ Бүлүү улууһун Туобуйа нэһилиэгин сиригэр-уотугар ойуур оҕустарын (бизоннары) көрбүттэрин туһунан элбэхтик кэпсии да, суруйа да сылдьыбыттара. Онон сиэттэрэн СӨ Экологияҕа министиэристибэтэ маннык иһитиннэриини бэлэмнээбит.
Биэдэмистибэ суруйарынан, бизону ойуурга көрсүү – туох да уһулуччу түбэлтэ буолбатах. Бу кыыллары 2006 сылтан анал өрөспүүбүлүкэтээҕи тосхолунан көрөн-истэн, төрөтөн-ууһатан, анаан-минээн тарҕаталлар, элбэтэллэр. Бу ааспыт сүүрбэччэ сыл устата ойуур оҕуһа өлгөм мэччирэҥи батыһан араас улуустар сирдэринэн сылдьа үөрэннэ. Үксүгэр бизон икки атахтаахтан туора сылдьарын сөбүлүүр кыыл. Ыраах ойуурдары, сыһыылары кэрийэр. Ол гынан баран, биирдэ эмэ нэһилиэнньэлээх пууннар аттыларынан ааһыахтарын сөп. Бу кыыллар айаннарын, сырыыларын айылҕа баайын-дуолун дириэксийэтин исписэлиистэрэ кэтии, хонтуруоллуу олороллор, о.э. бизоннар GPS датчиктаах сылдьаллар.
📣 Өскөтүн ойуурга соһуччу бизону көрүстэххитинэ, син биир сэрэниэххэ, бэйэ бодотун тардыныахха наада:
- Кыылларга 100 миэтирэттэн ыкса чугаһыыр сэрэхтээх;
- Чугастан хаартыскаҕа түһэрэ сатаамаҥ, хаһытаамаҥ уонна куттаамаҥ;
- Өскөтүн суол айаҕар көрүстэххитинэ, бизон үөрэ бэйэтин дьаалатынан ааһарын күүтүҥ, үөрү тумна бара сатаан, дэлби үргүтэн, иэдээҥҥэ түбэһиэххитин сөп. Массыынаттан тахсымаҥ, чугаһаамаҥ;
- Атырдьах ыйын ортотуттан балаҕан ыйын бүтүөр диэри ирсиһэр кэмнэрэ, бу кэмҥэ атыыр оҕустар кырыктыйыахтарын сөп.
Болҕойуҥ! Ойуур бизона Кыһыл кинигэҕэ киирбит кыыл. Кинини бултуур бобуулаах. РФ Холуобунай кодексын 258 ыст. уоран бултааһын иһин 5 сылга диэри күлүүстээх хаайыыга хаайыллыаххытын сөп.
❕ Өскөтүн бизону көрдөххүтүнэ, айылҕа баайын-дуолун дириэксийэтигэр (ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков») +7 (411-2) 42-12-17 нүөмэринэн эрийэн эбэтэр электроннай почтаҕа Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
(эбэтэр Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
.) суруйан биллэрэргитигэр көрдөһөллөр.
Kyym.ru.
Хаартыска: СӨ Экологияҕа министиэристибэтэ.
“Кыым” хаһыат MAX ханаалыгар суруйтар: https://max.ru/join/db9mNXa521xrlrCKpuR1giif2-TeEMK9592hLc0ABcU