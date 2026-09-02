Балаҕан ыйын 2 күнүнээҕи туругунан, өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн ойуур баһаардарын балаһыанньата уустук соҕус. Арҕааҥҥы улуустарга улахан уоттар кыайтара иликтэр.
Бэҕэһээ Ньурба улууһугар биир 200 гаалаах ойуур уотун тохтоппуттар. Ону таһынан, улууска ыраах сиргэ-уокка өссө 2 ойуур баһаара күүскэ умайа сытар. Барыта 134 603 га иэннээх сиринэн тарҕаммыт. Мииринэйгэ 3 ойуур баһаара чиэски сиргэ умайа сытар. Уопсай иэннэрэ 166 092 га. Үөһээ Бүлүүгэ эмиэ ыраах сиргэ 1898 гааҕа улахан уот хонтуруолга сылдьар. Оттон киин куоракка ыаллыы Хаҥалас улууһугар 20 гааҕа биир күүстээх уот турар.
Маны таһынан, 14 улууска уонна муниципальнай тэриллиигэ: Абыйга, Горнайга, Эдьигээҥҥэ, Мэҥэ Хаҥаласка, Муомаҕа, Мииринэйгэ, Өлөөҥҥө, Орто Халымаҕа, Уус Алдаҥҥа, Уус Майдаҕа, Чурапчыга, Эбээн Бытантайга, Нерюнгрига, Дьокуускай куоракка уонна Жатайга ыксаллаах быһыы-майгы эрэсиимэ от ыйын 10 күнүттэн биллэриллэн турар.
Kyym.ru.
Хаартыска: ЫБМ.