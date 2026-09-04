Мииринэй улууһугар Чернышевскай балык собуотугар балык араас бииһин- ууһун анаан-минээн үөскэтэллэр. Холобур, бу видеоҕа ийэ буолуохтаах чыыр үөрэ (маточное стадо чира) уста сылдьар.
Собуот чыыр балыгы былааннаахтык үөскэтэн сыллата Саха сирин өрүстэригэр ыытар. Онуоха балык ыаматын ылалларыгар аан бастаан ийэ буолуохтаах балыгы талан улаатыннараллар. Бу видеоҕа номнуо улаатан эрэр балыктар көстөллөр. Балаҕан ыйыгар бу балыгы хас биирдиитин тутан ылан ыйааһынныахтара, сайын устата төһө улааппыттарын быһаарыахтара уонна уопсай туруктара хайдаҕын сыаналыахтара.
“Ийэ балык үөрүн иитии – собуот инники үлэтин-хамнаһын хааччыйыы итиэннэ үрүҥ балык көрүҥүн элбэтии, харыстааһын биир көдьүүстээх көрүҥэ” диэн Чернышевскай балык собуотун МАХ ханаалыгар суруйбуттар.
Kyym.ru.
Хаартыска: ГТРК "Саха"
Видео - Чернышевскай балык собуота.