Балаҕан ыйын 13 күнүгэр Саха сиригэр Мииринэйгэ уонна Өлөөҥҥө барыта 176 129 гаа иэннээх алта ойуур баһаарын умуллардылар. Ол туһунан СӨ Экологияҕа миниистирин солбуйааччыта Андрей Коноплев кэпсээтэ.
Ити күннээҕи туругунан, өрөспүүбүлүкэҕэ өссө түөрт сиргэ ойуур умайа турар. 103 143 гаа иэннээх икки төгүрүтүллүбүт баһаары умуллара сылдьаллар, уоту утары 83 киһи киирсэр.
Ааспыт суукка устата “Авиалесоохрана” 12 лесничество сиригэр 9 салгын суудунатынан сылдьан ботурууллара. “Якутлесресурс” сиринэн сылдьан 20 лесничество сирин көрдө. Ханна да саҥа уот турбут сибикитэ биллибэтэ.
Бу сайын Саха сиригэр биллэриллибит эрэгийиэн таһымнаах ыксаллаах быһыыны-майгыны көтүрэ иликтэр. Оройуон таһымнаах ыксаллаазх быһыы-майгы Мииринэйгэ эрэ хаалан турар.
Кыым.ру.
Хаартыска: МЧС