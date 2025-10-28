М.К. Аммосов аатынан ХИФУ Хотугулуу-Илин норуоттарын тылларын уонна култуураларын института алтынньы 27 – сэтинньи 3 күннэригэр судаарыстыбаннай уонна муниципальнай тэрилтэ үлэһиттэригэр таһымы үрдэтэр «Саха тыла судаарыстыбаннай салайыы эйгэтигэр» диэн күнүскү үөрэҕи ыытар. Куурус аһыллыытыгар СӨ Бырабыыталыстыбатын бэрэссэдээтэлэ Сергей Местников кытынна.
«Маннык кууруһу иккис сылбытын ыытабыт. Былырыын 70 тахса киһи үөрэммитэ. Быйыл бастакы түһүмэххэ 50 тахса киһи суруйтарда. Онон баҕалаах элбээн иһэр. Маны таһынан хотугу уонна Илин Эҥээр улуустартан кэллилэр. Бу Ил Дархан Айсен Николаев салайар Тыллары сайыннарыы сүбэтин туруорбут соругун толоруу буолар», - диэн Сергей Местников быһаарда.
СӨ Култуураҕа уонна духуобунай сайдыыга миниистирэ Афанасий Ноев куурус эрэгийиэн судаарыстыбаннай уонна официальнай тыллары сайыннарыы уонна харыстааһын тосхолунан ыытылларын, маны билим өттүнэн улахан уопуттаах саха тылын истилиистикэтин уонна нууччалыы-сахалыы тылбаас хаапыдырата ыытарын бэлиэтээтэ.
Институт дириэктэрэ Гаврил Торотоев өрөспүүбүлүкэҕэ нууччалыы-сахалыы тылбааһы сайыннарыыга улахан үлэ барарын тоһоҕолоото. Кини этэринэн, биир сэттиэлэлээх куурус сүрүн тиэмэлэринэн саха тылын дьиҥ таһымнаах-дьыалабыай истиилэ, дьыала-куолу тылын суругунан уратыта, саха тылын тиэрминнэрэ, тиэкистэри тылбаастааһын уонна эрэдээксийэлээһин, судаарыстыбаннай бүддьүөт тэрилтэлэрин ааттарын сөпкө суруйуу буолаллар.
Санатар буоллахха, 2023 сыл тохсунньу 1 күнүттэн өрөспүүбүлүкэ сокуоннарын бырайыактарын икки судаарыстыбаннай тылынан суруйан киллэрэллэр. Маны сэргэ, бырабыыталыстыба иһинэн Саха тылын тиэрминнэрин хамыыһыйата үлэлиир.
Хаартыска: Саргын Скрябин, СИА