Ньурба Күндээдэтин эдэр пиэрмэрэ, 32 саастаах Алексей Кириллин 30 уонна 51 саастаах икки киһини кулут оҥостубутун, сыабынан баайарын, кырбыы-кырбыы, хамнас төлөөбөккө босхо үлэлэтэ сылдьыбытын туһунан Саха сиригэр хаһан да буолбатах дьулаан түбэлтэ барыбытын соһуппута. Ити туһунан суруйан турабыт.

Санатар буоллахха, муус устар 4 күнүгэр Ньурба улууһун Күндээдэ сэлиэнньэтигэр пиэрмэр Алексей Кириллин икки киһини хаайан олордон үлэлэтэрин, атаҕастыырын, биирдэстэрэ күрээн көмө көрдүү ыалга тиийбитин туһунан иэдээннээх сурах тарҕаммыта.

Дьон үксэ “ама, тыа сиригэр оннук сидьиҥ санаалаах садистар суохтар ини” диэн итэҕэйиэн баҕарбатаҕа. Ол эрээри үлэһит уолу быыһаабыт дьахтар аудионан кэпсээнин иһиттэххэ, дьиҥнээххэ майгынныыра. Сотору буолаат, силиэстийэ саҕаланан, пиэрмэр тутуллубутун, иккис киһини сыаптан бсохолообуттарын туһунан сурах тарҕаммыта. Кэмниэ кэнэҕэс, Силиэстийэлиир кэмитиэт салайааччытын ыстаарсай көмөлөһөөччүтэ Надежда Дворецкая бу быһылаан чахчытын бигэргэппитэ.

Ол курдук, барыллаан силиэстийэ быһаарбытынан, 30 уонна 51 саастаах эр дьон көҥүлгэ, үлэҕэ уонна киһилии олоххо бырааптара күөмчүлэммит. Кинилэри тутулуктаах оҥорон кулуттааһын туругар киллэрбиттэр. Биирдэрин ханна да барар кыаҕа суох оҥорон баран, сүөһү көрүүтүгэр сырытыннарбыттар уонна киһи олороругар сөбө суох усулуобуйаҕа олохтообуттар. Иккиһэ дьиэҕэ олорбут эрээри, биирдэ үлэтин бүтэрэн баран, сарсыарда күрээн ыалга көмө көрдүү тиийбит.

Онон, СӨ Силиэстийэлиир кэмитиэтэ РФ ХК 127-с ыст. 2-с ч. «а», «г» пууннарынан күүһү туһанан уонна куттаан икки киһини кулут оҥорон үлэлэтии иһин холуобунай дьыаланы тэрийбитэ. Уорбаланаччы Алексей Кириллин силиэстийэ кэмигэр СИЗО-ҕа утаарыллыбыта.

СИЗО-ттан сурук

Биллэн турар, быһылааны көрөн турбут суох, силиэстийэлиир кэмитиэт официальнай иһитиннэриитинэн уонна үһү-таамах курдук кэпсээннэртэн истэн эрэ билэбит. Биллэн турар, манна икки өрүт – уорбаланааччы уонна эмсэҕэлэнээччи – санаатын истэр сөп. Хас биирдиилэрэ бэйэлэрэ чахчылаах буоллахтара. Ону суут уонна силиэстийэ быһаарыахтара турдаҕа.

Оттон биһиги соторутааҕыта СИЗО-ттан Алексей Кириллинтэн сурук туттубут. Кини онно эриллэ сытар дьыалатыгар бэйэтин көрүүтүн суруйбут. Ону кытта билсиэҕиҥ.

“Бу дьыл муус устар саҕа­ланыытыгар Саха сиригэр хаһан да буолбатах айдааннаах холуобунай дьыала таҕыста. “Саха ыала дьону хаайа сытан, сылы-сыллаан үлэлэтэллэр” диэн хобу-сиби куйаар ситиминэн тарҕатан олороллор. Күн бүгүн маннык дьыала тахсыбытыттан саха икки ыала эстэр, симэлийэр турукка киирэн олорор, үлэлии турбут улахан хаһаайыстыба тохтоото, сылгыта сураҕа суох салгыҥҥа ыйанна, сүөһүтэ бу кыстыгы туоруура саарбах – оттоммото. Ити барыта туохтан буолла?

Быйыл биһиги ыал ийэтэ хараҕынан улаханнык ыалдьан, Дьокуускайга көрдөрүнэ барар буолан, көмөҕө диэн, кулун тутартан биир үлэһит суһаллык наада буолар. Онуоха куораттан ийэм күтүөтүнэн саҥата-иҥэтэ суох биир киһини булан, бэрийэн-тэрийэн, бу киһини үчүгэйдик тугун-ханныгын билбэккэ эрэ, Ньурба диэки ыытан кэбиһэллэр. Мин кинини такситтан утары көрсөбүн, дьиэҕэ туспа муннуктаан, аһатан-сиэтэн утутабын, ол күн хаһаайыстыба үлэтин билиһиннэрэбин.

Онтум баара, төбөтүнэн ыалдьар (эспэртиисэ ону бигэргэппит), ускул-тэскил сылдьар хаамаайы сордоох буолан биэрэр. Буола турары сүгүн ыйдаҥардыбат, иннин-кэннин араарбат киһи. Маннык үлэһит наадата суоҕун бэлиэтээн, кинини уларытар инниттэн биир уол бэйэтэ үлэлиир баҕалааҕын, ону ааһан куорат, уулусса олоҕуттан сылайбытын, аччыктаабытын уонна төрөппүттэриттэн тэйэрин туһунан биллэрэр. Үлэҕэ ыларбытыгар көрдөһөр. Инньэ гынан тылланан, баҕаран туран үлэлии кэлэр. Онон мин, аҕам уонна ол икки үлэлии кэлбит дьону кытта төрдүөн үлэлиибит.

Саастаах үлэһиппит, үгэ­һинэн, халлаан сылыйаатын кытары, дэриэбинэҕэ мээнэ баран хаалла (оннук кэмэлдьилээх эбит). Ол сылдьан араас баракааһы оҥорор, олохтоохтор ону буойа сатыыллар да, туһа тахсыбат. Ыстааныгар “каакалыы” сылдьыар диэри дьүһүлэнэр, дэриэбинэ дьонун куттуур, хотону, дьиэни уоттуу сатыыр, дьоҥҥо быһахтаах саба түһээри куттуур. Ол иһин, биһиги бу киһиттэн аккаастанан, халлаан сылыйдаҕына, кэлбит сиригэр төттөрү ыытаары быһаарынабыт. Салгыы бу киһини хайдах да тутар кыаллыбатыттан эдэр үлэһиппитигэр “киһигин буой, көрө сырыт” диибит. Онтубут олох кыаллыбат суолга тиийбитигэр киһибитин ол эдэр үлэһиппит уонна аҕам кэлгийэргэ тиийбиттэр. Кэлгийбиттэр. Төбөтүнэн ыалдьар сордоох тугу гынарын бэйэтэ да билбэт, хотон аанын аһан хаалларар, ууга силлиир, аһаҕастык дьиэҕэ уонна хотоҥҥо саахтыыр, баанньыгы, дьиэни уоттуу сатыыр. Ол иһин кыһалҕаттан итинник миэрэни туттубуттар.

Маннык киһини хаайан баран, ол эдэр үлэһиппит 10 күн үлэлээри, ити буолбуту барытын атыннык туойан турар.

Ол быыһыгар сүгүннээбэт үлэһити таҥаһынан-сабынан хааччыйан, кэлбит сиригэр төттөрү ыыта сатаан, бары дьиэнэн хамсанабыт. Быыс булан сууйан-тараан ыытыахтарын киһилэрэ сууммат, кыккыраччы аккаастанар. Эдэр үлэһиккэ “киһигин көрө сырыт” диэн эппиппит. Онуоха кыыһырар. Анараа киһитин охсуолуур, тэбиэлиир. Онуоха эбии анараа киһи таптаабытынан барарын-кэлэрин, дэриэбинэҕэ хаамарын олохтоохтор сөбүлээбэттэрин өссө төгүл биллэрэллэр. Ол киһибит таайбын быһаҕынан куттуур, охсуһан тураллар. Ону оту-маһы бэрийэ сылдьан истэн тохтотолообутум.

Оннук гынан бу дьон икки нэдиэлэ биһиэхэ сылдьаллар. Ити кэмҥэ ынах төрөөн, үлэ өссө элбиир. Эдэр үлэһиппит анараа киһитин кырбыыр, ол көҕөрүүлэрэ, баастара оспо­тоҕун биһиэхэ “сыбыы” сатыыллар. Ускул-тэскил сылдьыбыт дьон кэлэллэригэр да көҕөрүүлэрэ, баастара элбэх этэ.

Мин төрөппүттэрим оҕо эрдэхтэриттэн хара үлэҕэ миккиллибит, сүөһү кутуругун олохторун тухары манаан кэлбит туруу үлэһит дьон. Кинилэр сааһырыы бэрээдэгинэн үлэни кыайбат буолбуттарыгар салгыы хаһаайыстыбаны мин тутан хаалбытым. 2021 сыллаахха ТХМ саҕалааччы пиэрмэрдэргэ көрөр гранын ылан, хаһаайыстыбабытын хоннохтоохтук ылсан үлэлэтэн барбытым.

Үлэҕэ умса түһэн сырыттахпына, киһи өйүгэр да батан киирбэт “кулуттааһын, кулуттары туһаныы” курдук ыар ыстатыйаларынан дьыала тэрийэн барбыттарыгар соһуйан эрэ хааллым. Аны туран, холуобунай дьыала чэрчитинэн туоһуларбыт арыгыны, күүлэйи батыһар, маргынаал санаалаах дьон буолбуттар.

Ускул-тэскил сылдьар дьоҥҥо күүс-көмө буолаары, кинилэр үлэлээн-хамсаан, хамнастанан, сырдыкка тардыстыннар диэн кыра оҕолуу бүөбэйдээн, аһатан-сиэтэн кэлбитим содула итинник буолла.... Кыһыылаах буолбатах дуо?!

Өскөтүн үлэҕэ наймылаһан кэлбит дьон ити икки киһи курдук бары “хамначчыппыт, атаҕастанааччыбыт” диэтэхтэринэ, дьон куттанан биир да киһини үлэҕэ ылыа суохтара. Онтон сылтаан төрүт дьарыкпытын да умнар суолга үктэниэхпит.

Арыгыһыттар, араас хаамаайы дьон өрө бараллар, ол аайы тыа хаһаайыстыбата эстэр суолга тиийэр.

Билиҥҥи кэмҥэ оҥорон таһаарар үрүҥ ас бородууктата урукку дьыллары кытары тэҥнээн көрдөххө, харахха да быраҕалларынан, намтаан иһэрэ биллэр. Маныаха эбии хамсана сатыыр дьону араастаан харгыстаһан, ол-бу ирдэбилинэн көмөн, ону ааһан хаайыыга түбэһэр кутталланар аакка бардахтарына, аны ким кэлэн тыа хаһаайыстыбатыгар ылсыаҕай?

Билигин силиэстийэ хаамыыта олус бытаарда, эбиитин биһиги ыалы төрдүттэн эһэр аакка хамсанар курдуктар. Маннык дьыала хайдах даҕаны “Рабский труд” ыстатыйанан соҥнонуллуо суохтаах этэ. Онуоха 4 силиэдэбэтэллээх анал бөлөх тэриллэн, хаайардыы оҥостон, күүскэ хамсанан эрэллэрэ сөхтөрөр.

Ити түбэлтэҕэ силиэстийэ этэрин курдук буолбатаҕа. Ити “хамначчыттары” үлэҕэ ылбыппар, бэрийэн-тэрийэн, киһи сиэринэн аһатан-та­ҥын­наран өйөөбүт, “хамначчыттары” дойдуларыгар ыыта сатаабыт буруйбар ыар ыстатыйаҕа уорбаланным.

Маннык ускул-тэскил сылдьар дьону үлэҕэ ылыы улахан алҕас эбитин билигин кэлэн өйдөөтүм.

Бу миэхэ тэриллибит дьыала туһунан ис дьиҥин билбэт эрээри, араас хобу-сиби күөрэтэн тарҕатар дьон тылларын кыана туттуналларыгар баҕарабын. Бу сытан санаатахха, билигин чуолаан тыа сирин боростуой олохтоохторо, пиэрмэрдэр сокуонунан туох даҕаны көмүскэллэрэ суоҕа хомотор.

Буолбут түбэлтэни баары баарынан сааһылаан көрдөххө, хайдах даҕаны холуобунай дьыала тэриллиэ суохтаах, төттөрүтүн, бу кутталлаах дьон мин дьиэ кэргэммэр кутталы үөскэппиттэригэр эппиэккэ тардыллыахтаахтара”.

Билиҥҥитэ дьыала хамсаабакка турар курдук, биир да туоһу доппуруостамматах, уорбаланааччыны да доппуруостуу иликтэр эбит. Силиэдэбэтэл уларыйа турар дииллэр. Бу күннэргэ уорбаланааччы миэрэтин көрүүгэ суут буолуохтаах. Онон бачча улахан айдааннаах дьыала сэттэ ый тухары тоҕо хамсаабата өйдөммөт.

Дмитрий ИВАНОВ.

Сэҥээриилэр

Андросова Е И
+7 Андросова Е И 07.10.2025 19:33
Бу тубэлтэ, Алексей бэйэтэ суруйбутун курдук, хаамаайы, мелтех санаалаах, улэлиэн багарбат дьоннору улэгэ ылан, манныкка тиийдэгэ, сочувствую. Учугэй адвокат , кемелеьуе этэ
Ответить
Николаева Т.И.
+5 Николаева Т.И. 07.10.2025 20:32
Күндээдэлэр уолларын көмүскэһиэхтэрин наада.Биирдэрэ төбөтүнэн ыалдьар,биирдэрэ бич киһини итэҕэйэн олорон биэримиэхтэрин наада этэ.Киһи итэҕэйбэт быһылаана.Дьаабы дии,ханна эрэ ускул тэскил сылдьыбыт дьон бүтүн нэһилиэк аатын сорунуулаахтык алдьаталлара.
Ответить
Болуодьа фермер
+10 Болуодьа фермер 07.10.2025 20:37
Дьэ кыьыылаах дьыала мин эппинэн хааммынан билэбин Ынах керуутун хаьан да тумугэ кестубэт улэ улэьит да суох улэлиир да киьини билигин булбаккын дьыаланы кереллер ини хос
Ответить
Николаева Ф.В
+11 Николаева Ф.В 07.10.2025 20:47
Барытын сепке эппит, поддержкалыыбын Алексейы! Наьаа ер керееру гыммыттар дьыаланы, хаарыан улэьит киьини хаайан олордохторуон! Таьадьа таах арыгылыы сылдьар дьону кемускээбиттэр ити биир дойдулаахтара, дьаабы...
Ответить
Степанов В. Е
+2 Степанов В. Е 07.10.2025 20:47
Итинник ускул тускул сылдьар дьону ваобше дэриэбинэҕэ чугаһатыа суохха наада, киэҥ сиргэ куоракка сырыттыннар ээ. Төһөлөөх заразаны ыарыыны тарҕата сылдьаллара биллибэт эбиитин ыар буруйдаах криминал да буолаллара саарбаҕаламмат. Онон тыа үлэһит дьоно таһыттан үлэһит көрдөөмөҥ.
Ответить
Спиридонова С.П.
+3 Спиридонова С.П. 07.10.2025 21:21
Төбөтүнэн ыалдьар киһи атын дьон олоҕор олус кутталлаах, тоҕо анал балыыһаҕа укпаттар, дьиҥнээхтик оннук буоллаҕына? Ускул тэскил сылдьара көҥүл дуу? Туох да пенсията суох буолуо. Уулуссаҕа сылдьа үөрэммит киһини ылан үлэлэппитэ улахан сыыһаны оҥорбут, итинник дьон хаһан да биир сиргэ үлэлииллэрин сөбүлээбэттэр, сүөһү көрүүтэ саамай ыарахан, өрөбүлэ суох үлэ буолар, онон ити киһини сыыһа хаайбыттар тугун ханныгын үчүгэйдик быһаарбакка дии саныыбын
Ответить
Куорат кыыьа
+1 Куорат кыыьа 07.10.2025 21:25
2-3 неделя улэлээри ,бутун сылы сылынан ,ый ыйынан улэлээбит курдук ытанан сононон Биголайф эфирыгар геройство курдук аргылыы2 кэпсэнэ кэпсэнэ ,200 рб аргыга кердуу олорор болааччы ол Ньурон (Ньургун Федоров) сааппат сирэй!!!
Бу ситуацияны чугас билэр кыыьым дьоно айма5а буолан учугэйдик билэбин. Дьэ дьаабы , хаарыан эдэр уолу сымыйа ба5айытык ,рабство статьятыгар сибээтилэр
Ответить
Валерия Анисимова
+7 Валерия Анисимова 07.10.2025 21:45
Пыыы па ити кырбанным кулуттаатым диир киьилэрэ Мирон -Фёдоров Ньургун вообще ханна да сатаан улэлээбэтэх, ускул тэскил сылдьыбыт киьи эбит бытта. Биголайф геройа! Аргылаан, дьахтардаан тахсар, прямой эфирга. Алексей эдэр диэтэххэ фермата, Сельскохозяйстваны Республика крдунэн сайыннара сатааьына, Анардас мээнэ киьи гранд ылбат ээ, ейдеех-суурэр киьи ылар. Кыым хаьыат хата бэккэ диэн таьаарбыт, Крим. Якутия пабликтар саас отой харьыынаны кэпсии тураллара, бу аата дьин чахчыны да хаьыспатахтар эбит! Бу дьыаланы Кыым хаьыат тиьэ5эр диэри тириэрдэрэ буоллар. Глава Якутии, Нюрбы, министерство след комитета, Сельскохозяйства того бу дьыаланы бол5омтолоругар уурьаттара кыьыылаах! Кыым хаьыат эрэбил баар!
Ответить
Атастыров Николай
0 Атастыров Николай 07.10.2025 21:46
Чахчы ити Алексей суруйбутун курдук буоллаҕына уонна билиҥҥэ диэри тустаах органнар быһаарса илик буоллахтарына явно били педофилияҕа хаайыллыбыт учуутал уол дьыалатын курдук буолуон сөп эбит. Ким эрэ явно интерестаах! Ама земляктара Күндээдэлэр ким да тугу да көрбөтөх, билбжтэх баҕайыта дуо?!
Ответить
Лика
+2 Лика 07.10.2025 21:52
Ускул тэскил сылдьар дьону киьи-хара оноруом диэн улэгэ уорэттэгэ дьи, хамнастаан нормально аьаан, онто атынна кубулуйан тахсыбыт аата рабство киьи ейугэр киирбэт, того уонна уьаталлар, буруйа суох улэьит уолу таах туталлар.
Ответить
Григорьев
+3 Григорьев 07.10.2025 22:03
Тыа сирин олоҕо ыарахан үлэһит илии тийбэтин муҥар ити икки бич дьону өссө биирэ төбөтүнэн моһуогурар киһини үлэһит оҥостон суут сокуон хараҕар дьону кулутаһын курдук ыар ыстатыйаҕа түбэстэ, итиник хамаайы дьон киһили сиэри майгын умнубут дьонор, онуоха эбии ити куйаар ситиминэн дьыала иһин билбэткэ эрэ күүркэтэ, күүркэтэ араас кэпсээн бөҕөнү тарҕапытара, дьыала онно суох буолан онутан хамсаабат, уолга көмөлөһөр үчүгэй атдвокат наада кырдьыга ырааһа тахсыан наада
Ответить
Бочкарев ВК
+5 Бочкарев ВК 07.10.2025 22:06
дороболорун бу этиигэ кыттыьарбын кенуллээн,ол иьин этэллэр икки еттун истэн баран ырытын диэн тох хайдах буолбутун билэн баран сурагы таргатын диэн,ити эдэрэ тиийиммэт кырдьагаьа киьи аатыттан ааспыт киьи санатын итэгэйбит сэлиэстибэйилэр БУТУН КУНДЭЭДЭ АМАРАХ ЫАЛЫН ЕР СЫЛЛАРГА ИИТИИЛЛИБИТ ХАМЫЛЛЫБЫТ ХАЬААЙЫСТЫБАТЫН ИТИ ДЬОН ТЫЛЫТТАН ЭТИИТИТТЭН БИИР ИККИ КУНУНЭН ЫЬАН ЭРЭГИТ ОНОН ИС ДЬЫАЛА УЛЭЬИТТЭРЭ МЕРАТА ЫЛЫНАН СУДЬЯ АДВОКАТ БЫЬААРЫНЫЫТЫНАН УЛЭЛИЭХХИТИН ЫЛСЫАХХЫТЫН НААДА
Ответить
Дьэ ким билэр
-1 Дьэ ким билэр 07.10.2025 22:06
Тыала суохха мас хамнаабат
Ответить
Юрьевна
-4 Юрьевна 07.10.2025 22:18
Того нормальнай дьону булбакка итинник иирээкилэри керен туран агалбыттар ?Улэлэтэн2хамнас телумээри?
Ответить
...
+1 ... 08.10.2025 08:29
Хотон керуутугэр билигин улэьит булар олох ыарахан атын дьон кестубэтэхтэрэ буолуо
Ответить
Матаркина В.В.
+5 Матаркина В.В. 07.10.2025 22:23
Алексей наьаа улэьит, сыаллаах соруктаах киьи. Арыгыны батыспыт, хаамаайы дьону улэгэ ыларга себулэьэн хаарыан дьыалатын, сыралаах улэтин, тус ологун алдьаппыта олус кыьыылаах. Олохтоох дьон уолгутун харыстаан, кырдьыгы таьаарарга кемелеьун. Ол саастаах киьитэ нэьилиэнньэгэ кутталы уескэтэр кыахтаах киьи буоллагына, ону кербут, тубэспит дьон сибидиэтэл буолун. Эдэрэ социальный ситимнэргэ таьаарбыт видеотынан кердеххе киьи итэгэлин ылбат, солуута суох, сымыйаччы да курдук.
Сана уунэн-сайдан эрэр хаьаайын, хаьаайыстыба оннуларын булуохтара диэн эрэнэбин.
Ыксал буолан соьуччу дьону, учугэйдик билбэккэ, улэгэ ылан маннык буоллага.
Ответить
Кыыс
-2 Кыыс 07.10.2025 22:36
Билэр дьонум фермердары... Чахчы баар суол буолуон, сөп.
Ответить
Ивановна
+1 Ивановна 07.10.2025 22:46
Хаяя Алексей Кириллин оскуолаттан уерэ5эр да спортка чулуу уол! Аны улэьитэ диибин диэн, оттомноох даганы, тутта-хапта сылдьара, дьону да кытта кэпсэтэрэ бастынтан бастыннара. Хайдах биир ити баппатах бомж киьи заявлениетынан маннык Республика Сельскохозяйстватын саныыр, поодежкалыыр уол хаайыллыахтаа5ый?! Онтукалара да ханна сатаан улэлээбэтэх, кырбамматах даганы, елбетех даганы. Прямой эфиргп биголайфтыы олорор! Оччо5о любой бомж нормально улэлии хамсыы сылдьар киьини тептеру телкелуур да хаьан ба5ара?
Ответить
Федотова
+3 Федотова 07.10.2025 23:00
Алексея знаю , хороший парень , трудолюбивый . Надеюсь справедливость восторжествует!!!
Ответить
Ньурба олохтоохторо
+5 Ньурба олохтоохторо 07.10.2025 23:00
Биһиги да билэбит бу ыаллары!!! Алексей ийэтин аҕатын эбэтин эһэтин барыларын билэбит сүрдээх үлэһит дьоннор! Төрөппүттэрэ чахчы хотоҥҥо үлэлээбиттэрэ пенсияҕа тахсыахтарыгар дылы. Алексейга тэҥнэһэр киһи ахсааннаах ини бээтин сааһыгар сүрдээх толкуйдаах, эппит тылыгар турар үчүгэй киһинэн ааҕабыт. Этэҥҥэ хаһаайыстыбатын тахсан көрөргөр баҕарабыт.
Ответить
Киьи
0 Киьи 07.10.2025 23:45
Ньурон кырбаммыт атагастаммыт болан куотан баран унустэгэ дии , того тута сыттыгыт баайан , ыытан кээспэккэ или балыьага полицияга туттарбакка, ыарыьах киьини кырбыы кырбыы улэлэппэккэ сразу эмэьэгэ тэбиллехтээх этэ бо
Ответить
Кун
+3 Кун 08.10.2025 00:27
Бу сымыйа буруйдааьын буолла явна .ити уксубут киьи албынчыга куьан киьитэ сирэйигэр косто сылдьар ди биголайфка аргылыы аргылыы дьаабыланар Ди тох эрэ улахан подвиг онорбут киьи курдук..хаарыан учей ба5ыйытык сайдан улэлээн испит киьини эдэр уолу хаайан эрэллэр. Алексайы о5о эрдэхпиттэн билэбин наьаа оннук гымматах буолуохтаах..аргы да табаах да тардыбат киьи куруук улэлии сылдьар киьи
Ответить
Уол
+1 Уол 08.10.2025 00:38
Бисиги дэриэбинэбитигэр инник дьону агалан улэлээтээччилэр автовокзалтан булан уонна груша онороллор усу оголоро дэриэбинэ барыта билэр этэ да Ким да санарбат этэ
Ответить
Үлэһит
-5 Үлэһит 08.10.2025 02:12
Ити илин эҥээрдэр. Төбөтүнэн ыалдьааччы уонна эдэрэ. Менталитет олох атын ээ. Бомж, бич айылгылаах дьон ити илин эҥээрдэр
Ответить
Лика
0 Лика 08.10.2025 08:42
Причем тут илин энэрдэр, ?
Ответить
Сандра
0 Сандра 08.10.2025 05:05
Ити түбэлтэ элбэхтэн биир сүрүн проблема баарын көрдөрөр .
Ответить
Нохоо
+1 Нохоо 08.10.2025 06:30
Хаарыан Саха ыала эсиллэн эрэр,ханнык эрэ аргысыттартан сылтаан. Бу дьыаланы кере охсон,Алексейы босхолоон! Алексей оголоро, дьоно учугэй адвокатта була тутун,кытаатын!
Ответить
Хахай
0 Хахай 08.10.2025 07:14
Мин биири ейдеебетум, ийэлэрэ ыалдьан барбытыгар ити биир киьи оннугар 2 киьини улэлэтэ ылар,оччотугар биир дьахтар баьаам улэни толоро сылдьыбыт курдук буолар ,ити ыалдьар киьи дэриэбинэзэ барпн дьону сугуннээбэт айдаарар ,ону маны уоттуу сатыыр диэн ди тозо отто унсубэккэ наадалаах сиригэр утаарбакка буебэйдии сырыттылар ,бэйэлэрэ куьазвн дьону улэзэ ылан сыыстарбыттар ,ити кэриэтин биир эмэ учугэйдик билэр киьитин хамнаска кэпсэппитэ буоллар эбэтэр аймазын ол ордук буолуо этэ
Ответить
Америка
-1 Америка 08.10.2025 07:49
Кыра хамнаьы телееру итинник бомж анардаах дьону ылбыт буолла5а. Аргылыы куота сатыылларын иьин кэлгийэн, улэлии уерэммэтэх дьон улэлээбэттэриттэн абаран кыратык сутуруктаан игин сырыттага. Киьи ейугэр баппат диир даганы сокуон этэринэн кууьунэн улэлэппит курдук буолар ди. Бара сатыылларын кэлгийэн игин
Ответить
Ньукку
+3 Ньукку 08.10.2025 10:42
Соруйан СВО-5а ыытаары уьаталлар кэнэтэллэр,кереерун да5аны илии баттаа уонна баран сэриилэьэн кэл дьылан онон сабыллыа диэхтэрэ.теьелеех уолаттары оннук кыра статьяннан ыыппыттара биллибэт,котокулар сэрии уотугар тиийэн баран биирдэ ейдууллэр албынна киирбиттэрин.Ити неужели бэйэлэрэ о5олоро сиэннэрэ суох дьон олороллоро буолуо да чиновниктарга ?
Ответить
Екатерина Ник
+2 Екатерина Ник 08.10.2025 11:41
7 ыйы быҺа дэриэбинэ олохтоохторо уолларын көмүскэспэтэхтэрэ сөхтөрөр кэлии дьоннор айбардаан сылдьалларыгар харахтарын саппыттар,силиэстийэ кэмигэр ыйыталаспыттара буолуо ди,ханна наадаҕа саҥарбаттар,хобу-сиби эрэ сэргииллэрэ киҺини хомотор
Ответить
Мария К
+1 Мария К 08.10.2025 13:20
Билинни уйэзэ тыа хаьаайыстыьатын сайыннара саатыыр улэьит, учугэй киьиэхэ итэзэйбэккэ, ол отой улэлиэн базарбат куьазан дьаллыгы батыспыт киьиэхэ итэзэйэн, хаайан олозун алдьатаары.
Ответить
Миитэрэй
+1 Миитэрэй 08.10.2025 16:19
Дьэ кусаган дьыала, Киьи тереебут дойдутугар суеьу ииттэн, тыа хаьаайыстыба арыйан улэлээн олордого, дьон сымыйа тылыттан бу хааллан олордого. Дьону улэлэтэн, тагыннаран хаччылаан ыытыам дэбитэ теттерутун ол дьоно улэттэн куотан, сымыйа сурах таргатан, билигин аргылыы аргылыы интернет ситимигэр киьиргии олороллор. Бу Алексей буруйа рэ сыыьа дьону ылан, бу ыарахан тубэлтэгэ тубэстэгэ. Того бу следователи игн бачча уьуннук хаайан олортулар, подписка о невыезде игн дэн баара боло дии, пока следствие бара турар кэмигэр, ол тыллаабыт дьону билигин хантан булаллар, уулусса хаама сылдьар дьону.
Ответить

