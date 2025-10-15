Быйыл олунньуга Сунтаар улууһуттан төрүттээх, 24 саастаах кыыс интэриниэтинэн суруйсан наркотигы тарҕатар тэриллиилээх бөлөххө “закладчица” быһыытынан киирбит. Кулун тутарга ити сүлүһүнү тарҕатар “үлэтигэр” колледжка үөрэнэр 19 саастаах тастыҥ балтын кыттыһыннарбыт.
Муус устар 15 күнүгэр ыкса киэһэ 24 саастаах кыыс “оператор” ыйыытынан Мэҥэ Хаҥалас биир сэлиэнньэтин аттынааҕы тыаҕа тиийэн кистэнэ сытар наркотик баартыйатын баран ылбыт уонна Дьокуускайга аҕалбыт. Икки хонон баран, балтын кытта ону тарҕатар соруктаах дозаларынан үллэрэн кыра бакыаттарга суулаабыттар. Муус устар 20 күнүгэр 24 саастаах кыыс тутуллубут, дьэҥдьиир кэмигэр дьиэтиттэн 0,886 гр. ыйааһыннаах сүлүһүнү булбуттар. Оттон муус устар 22 күнүгэр балтын туппуттар уонна 116,048 гр. ыйааһыннаах наркотигы былдьаабыттар. Суут кэмигэр кыргыттар буруйдарын толору билиммиттэр уонна, РФ Төрүт сокуонун 51-с ыст. сигэнэн, көрдөрүү биэрэртэн батыммыттар.
Дьокуускай куораттааҕы суута уорбаланааччылар буруйдарын сымнатар төрүөттэрин учуоттаан бириигэбэр таһаарбыт: буруйу оҥорууну арыйыыга актыыбынайдык кыттыбыттар, буруйдарын толору билиммиттэр, кэмсиммиттэр, дьоҥҥо үчүгэй эрэ өттүнэн биллэллэр, ыарыһах урууларын көрөллөр, олус эдэрдэр. Маны таһынан, 24 саастаах кыыс кыра оҕолооҕо эмиэ сымнатар төрүөт буолбут.
Түмүгэр суут 24 саастаах кыыһы буруйдааҕынан аахпыт уонна уопсай эрэсиимнээх холуонньаҕа 8 сылга уураахтаабыт. РФ ХК 82-с ыст. 1 ч. киниэхэ оҕото 14 сааһын туолуор диэри көҥүлүн быһарын тохтотон эрбиттэр. Оттон кини куомуннааҕын, 19 саастаах сууттанааччыны, эмиэ уопсай эрэсиимнээх холуонньаҕа 6 сылга ыыппыттар. Кыыһы суут саалатыттан тутан илдьэ бардылар.
19 саастаах кыыс албакаата, бириигэбэри кытары сөпсөспөккө, салгыы Үрдүкү суукка ааһыммыт. Апелляция суута холуобунай дьыала матырыйаалларын көрөн баран, бастакы суут уурааҕын көтүрэр, уларытар төрүөтү булбата, инньэ гынан бириигэбэр сокуоннай күүһүгэр киирдэ. Бу туһунан сууттар холбоһуктаах пресс-сулууспалара иһитиннэрэр.
Эбэн эттэххэ, билигин ыччат чэпчэки харчыны сырсан, мессенджердэринэн, социальнай ситимнэринэн наркотигы тарҕатыыга биллэриилэри көрөн, “үлэҕэ” киирэллэрэ үксээтэ. Оттон наркотик ыстатыйалара олус тыйыстар, кими да бырастыы гымматтар, уһун болдьоххо хаайыы киһитэ оҥороллор. Онон оҕоҕут, ыччаккыт дьарыгын кэтии, бэрэбиэркэлии сылдьыҥ, сэрэтэр үлэни ыытыҥ.
Бэйэ кэр.