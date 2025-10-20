Бүгүн социальнай ситимнэринэн хайа эрэ киһини формалаах дьон хас да массыынанан кэлэн күүстэринэн илдьэ барар видеолара тарҕанна. Кинини утарыласпатаҕын үрдүнэн, илиитин эрийэн баран суулларан түһэрэллэр. Сахадэй таһаарыы суруйбутунан, бу 25 саастаах Владимир Гайдай диэн паром үлэһитэ эбит. Чугас дьоно уоллара өлбүтүн туһунан тутуллубута 2 аҥаар чаас кэннэ билбиттэр.
Бииргэ төрөөбүтэ Кристина эппитинэн, бу уолга туох даҕаны холуобунай дьыала тэриллибэтэх, туохха да уорбаламматах. Ол үрдүнэн кинини, дьонун кытта кэпсэтэр кыах да биэрбэккэ, илдьэ барбыттар. Онон, чугас дьоно уоллара тутуллубутун туһунан бииргэ үлэлиир коллегатыттан, оттон өлбүтүн туһунан көрдүү сылдьаннар алҕаска билбиттэр.
Бу быһылаантан, бастатан туран, маннык ыйытыы үөскүүр: туох да холуобунай дьыалаҕа эриллибэтэх, туохха да уорбаламмат, уопсастыбаҕа туох да кутталы үөскэппэт киһини полиция үлэһиттэрэ маннык, докумуоннарын да көрдөрбөккө, тугу да быһаарбакка, кумааҕыга илии баттаппакка, тутан илдьэ барар бырааптаахтар дуо?
Сонун төрдө: https://sakhaday.ru