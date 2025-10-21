Соторутааҕыта 19 саастаах кыыс эдьиийин кытта наркотик тарҕатан хаайыы киһитэ буолбутун суруйбуппут. Оттон бу күннэргэ 19 саастаах устудьуон кыыс маҕаһыынтан сон уоран тутулунна.
Камералар көрдөрбүттэринэн, бу кыыс маҕаһыыҥҥа уорар санаалаах киирбит уонна ким да көрбөт түгэнин туһанан оҥоһуу түүлээх кылгас сону уоран барбыт. Онуоха, уорууну сэрэтэр тэрил үлэлээбэтэх. Кэнники биллибитинэн, кыыс уорбут сонун бэйэтэ кэтээри сылдьыбыт. Онон, киниэхэ холуобунай дьыала тэрийбиттэр.
Манна даҕатан эттэххэ, итинник оҥоһуу түүлээх кылгас сон муодата биир-икки сыллааҕыта кэлэн ыччакка киэҥник тарҕанна. Кытай ырыынагар чэпчэки сыанаҕа атыыланар сурахтаахтар. Наһаа баҕарбыт киһи биир эмэ киэһэ муоста сууйан баран атыылаһыан сөп курдук.
Ити курдук эдэр дьон, чуолаан кыргыттар, кыраһыабай олоххо чэпчэки суолу көрдөөн олохторун огдолутар түбэлтэлэрэ элбээтэ.
Бэйэ кэр.