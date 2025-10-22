Мэҥэ Хаҥаластааҕы оройуон суута сааһын ситэ илик уолу, саастыылааҕын доруобуйатыгар ыар хоромньуну сорунан оҥорон өлүүгэ тиэрдибитин иһин, РФ ХК 111 ыстатыйатын 4 чааһынан буруйдааҕынан билиннэ.
Быһылаан Майа сэлиэнньэтигэр волейбол былаһааккатыгар буолбут. Уолаттар икки ардыларыгар мөккүөр тахсан охсуһуу саҕаламмыт. Онуоха буруйданааччы утарсааччытын үлтү кырбаабыт, ол иһигэр төбөтүгэр тоҕустан аҕыйаҕа суох охсууну оҥорбут.
Кырбаммыт оҕо балыыһаҕа төбө-мэйии эчэйиититтэн быстыбыт. Онон, суут эдэр өлөрүөхсүтү түөрт сылга көҥүлүн быһан иитэр холуонньаҕа ыытта. Үрдүкү суут бириигэбэри оннунан хаалларда.
Бэйэ кэр.