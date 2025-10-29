Бүгүн СӨ Үрдүкү суутун кэллиэгийэтэ Дьокуускай куорат суута СӨ Суруйааччыларын сойууһун 2024 сыл ахсынньы 11 күнүнээҕи сийиэһин боротокуолун дьиҥэ суоҕунан ааҕар быһаарыытын оннунан хаалларда.
Ол боротокуолу сойуус салалтатын боломуочуйатын сокуоннайа суохтук иҥэринэ сылдьыбыт Владислав Доллонов, сийиэһи соруйан ыһан баран, сөбүлэспэт 38 чилиэн тахсан барбытын кэннэ, көмөлөһөөччүлэрин кытта суруйан таһаарбытын санатабыт. Ону ааһан, кинилэр «сийиэстэн» тахсан барбыт чилиэннэри куоластаабыт курдук суруйан киллэрбиттэрэ.
Онуоха, бырааптара күөмчүлэммит чилиэннэр үҥсүүлэринэн дьыала тэриллэн Дьокуускай куорат суутугар үс ыйы быһа көрүллүбүтэ. Кэмниэ-кэнэҕэс, эппиэттээччи араас бэрдэ суох ньыманы туһаммытын үрдүнэн, видеоларга уонна туоһулар көрдөрүүлэригэр олоҕуран, сийиэһи ким тоҕо ыспыта, сымыйа боротокуол хаһан хайдах оҥоһуллубута, олоччу бигэргэммитэ.
Оттон бүгүн СӨ Үрдүкү суута бастакы инстанция суута сөптөөх быһаарыыны таһаарбытын өссө төгүл бигэргэттэ. Онон, РФ Сокуонун, Юстиция управлениетын, Сойуус Устаабын барытын кэһэн туран, сойуус чилиэннэрин булкуйа сылдьыбыт Владислав Доллонов кыайтарда.
Бэйэ кэр.
Күндэли диэн автор Сунтаартан сылдьара биллэр. Суукка мэлдьи кини сырытта. Этэргэ дылы, Арчылан, Сайа "дудкаларынан үҥкүүлүүрэ" ырылыччы көстөр.
Бу дьыала тэриллиэҕиттэн балтараа сыл кэриҥэ бу Күндэли миигин эбэтэр сойуус баһыйар улахан аҥарын чилиэннэрин кытта дьөрү биир тылынан кэпсэппэккэ кэллэ, биһиги көрүүбүтүн сырдаппата.
Маннык ангажированнай автор суруналыыс диэн ааттаныа суохтаах. Сойуустаах суруналыыс буоллаҕына Улахан жюри дьүүлүгэр көрүллүөн сөп этэ. Сойууһа суох буоллаҕына, хайыаххыный, доҕорум Уйбаан Гаврильев ити орган көрүүтүгэр тардыллыыһык.
Суруналыыстыка пропаганда буолбатах, объективнайдык бары өрүттэр көрүүлэрин сырдатыахтаах.
Нарушения при проведении съезда в декабре 2022 года можно было исправить без судебных разбирательств. Но истцы этому деятельно препятствовали. Сорвали общее собрание в августе 2024 года, и попытались сорвать съезд в январе текущего года.
Если отстранить эмоции, предметом спора остается судебная оценка ухода группы истцов с съезда. Истцы считают, что их уход сорвал кворум. Но все эти 22 члена были зарегистрированы, они не заявили официально, что прекращают работу на съезде. Согласно Уставу каждый это должен сделать самостоятельно. Поэтому съезд, а это около 60 чел. от числа 81 зарегистрированных, решил вышедших считать голосовавшими пассивно, то есть воздержавшимися.