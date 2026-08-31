“Кыым” норуот хаһыатын эрэдээксийэтэ ааҕыныстыба үбүлүөйдээх 35 сылынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиир!
Отут биэс сыл устата Саха информационнай ааҕыныстыба өрөспүүбүлүкэ олоҕун-дьаһаҕын саамай суолталаах түгэннэрин, олохтоохторун ситиһиилэрин уонна бүтүн эрэгийиэн социальнай-экэнэмиичэскэй сайдыытын уһулуччу түргэнник уонна кырдьыктаахтык сырдатан, сонуннары киэҥник тарҕатан, сөҕүмэр улахан үлэни оҥорон кэллэ.
Күн бүгүн сонуну киэҥ араҥаҕа тарҕатар араас технологиялар күүскэ сайданнар, СИА сайдыы саҥа суолларын баһылыыр уонна балысханнык сайыннарар. Билигин ааҕыныстыба өрөспүүбүлүкэҕэ сыыппара эйгэтигэр биир ситиһиилээхтик үлэлиир, сонун бары көрүҥүн тэтимнээхтик тарҕатар аныгы тэрилтэ быһыытынан биллэр уонна сыаналанар, Саха сирин бары олохтоохторун биһирэбиллэрин ылар.
СИА сонуннары түргэнник сырдатааччы эрэ буолбакка, уопсастыбаҕа суолталаах иһитиннэриилэри дьоҥҥо-сэргэҕэ барытыгар сып-сап тиийимтиэ буолуутун ситиһэн, өрөспүүбүлүкэ биир кэлим информационнай эйгэтин оҥорууга улахан кылаатын киллэрэр ураты суолталаах.
Үбүлүөйдээх бэлиэ сылга, күндү кэллиэгэлэрбитигэр, идэтийии өттүнэн саҥа ситиһиилэри, элбэх дьону кэрэхсэтэр сонун бырайыактары, сэргэх уонна нэһилиэнньэҕэ чахчы туһалаах сонуннары, көҕүрээбэт-аҕыйаабат элбэх ааҕааччыны, хас биирдии үлэһиккэ, суруналыыска кытаанах доруобуйаны, этэҥҥэ буолууну уонна айамньылаах үлэни-хамнаһы баҕарабыт! Инникитин өссө да эһиэхэ элбэх чаҕылхай сонуннар уонна улахан ситиһиилэр кэлэ турдуннар!
“Кыым” норуот хаһыатын эрэдээксийэтин кэлэктиибэ.