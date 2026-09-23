Быйыл Саҥа дьыл бырааһынньыгын каникула 11 күннээх буолуоҕа – 2026 с. ахсынньы 31 күнүттэн саҕалаан 2027 сыл тохсунньу 10 күнүгэр диэри. Ол туһунан дойду бырабыыталыстыбата иһитиннэрэр. Премьер-миниистир Михаил Мишустин номнуо уурааҕын таһаарбыт.
Бырабыыталыстыба быһаарарынан, саҥа сыл тохсунньутун 2-с уонна 3-с күннэрэ субуоталаах баскыһыанньаҕа түбэһэллэринэн, ол “кыһыл күннэри” биирин – сэтинньи 5-с күнүгэр, иккиһин – эһиилги ахсынньы 31 күнүгэр “көһөрөн” биэрбиттэр.
Кыым.ру.
Хаартыска: УлуусМедиа