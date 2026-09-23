2020 сылтан бэттэх өрөспүүбүлүкэҕэ дьиэ табатын ахсаана 9%-нан эбиллэн, быйыл 166,7 тыһыынчаҕа тиийбит. Саха сирэ Арассыыйаҕа табатын ахсаанынан үһүс миэстэҕэ сылдьар. Ямал-Ненец уонна Ненец автономиялаах уокуруктарын кэннэ.
“2026 сыл саҥатынааҕы туругунан, Саха сиригэр барыта 166 700 дьиэ табата баар. Табабыт ахсаана 2020 сылтан бэттэх 14 тыһыынчанан элбээтэ”, – диэн тыа хаһаайыстыбатын министиэристибэтэ иһитиннэрэр.
Саамай элбэх табалаах улуус Усуйаана буолар – 35 300 таба. Ити кэннэ Анаабыр кэлэр – 22 тыһыынча кэриҥэ, Булуҥ – 16 700, Муома – 15 300, Эбээн Бытантай – 12 000, Өймөкөөн – 10 100.
Табаны барыта холбоон 107 тыа хаһаайыстабытын тэрилтэтэ уонна биирдиилээн бааһынай иитэр, 900-чэ табаһыт, 100-чэ чуум үлэһитэ, 185 көс ыал баар.
Санатыы бэрээдэгинэн аҕыннахха, Саха сиригэр дьиҥ таһымнаах реестргэ бэлиэтэммитинэн, дьиэ табатын үс көрүҥэ үөскүүр – эбэҥки, эбээн уонна чукча табалара.