Бүгүн, алтынньы 30 күнүгэр, Wildberries&Russ хампаанньа Саха сиригэр аччыгый уонна орто урбааны өйүүр «Үүнүү платформата» тосхолун билиһиннэрдэ. Тэрээһин «Үлэ кыбаартала» креативнай кластерга буолла.
«Бу тосхол Илиҥҥи экэниэмикэ пуорумугар түһэрсиллибит сөбүлэһии уонна Петербурдааҕы экэниэмикэ пуорумугар барбыт кэпсэтии иитинэн үлэлээн эрэр. Онно Саха сирин Ил Дархана Айсен Николаев уонна хампаанньа генеральнай дириэктэрэ Татьяна Ким аччыгый уонна орто урбаан өйөбүлүн хардарыта үлэлэһии сүрүн соругунан ыйбыттара. Онон, биһиги хампаанньабыт эрэгийиэҥҥэ урбаанньыттары өйүү кэллибит: былаһааккабытыгар киллэрииттэн саҕалаан атыыны элбэтиигэ уонна экспорка тахсарга көмөлөһүөхпүт», – диэн Wildberries & Russ тосхолун салайааччыта Юлия Полетаева быһаарда.
СӨ Урбааҥҥа, атыыга-эргиэҥҥэ уонна туризмҥа бастакы солбуйааччыта Максим Карбушев эппитинэн, бу күннэргэ «Мой Бизнес» киин Wildberries «Сделано в Республике Саха (Якутия)» битириинэтигэр табаардары туруорууга урбаанньыттартан сайаапка ылан саҕалаабыт.
Санатар буоллахха, Илиҥҥи экэниэмикэ пуорумугар Wildberries&Russ хампаанньа уонна СӨ Бырабыыталыстыбата Дьокуускайга ыскылаат комплексын тутар туһунан сөбүлэһии түһэрсибиттэрэ. Бырайыакка 1,8 млрд солкуобайдаах инбэстииссийэ уонна 900 үлэ миэстэтэ көрүллүөхтээх. Ол түмүгэр, 30 тыһ. кв. м. иэннээх логистика киинэ аһыллан, эрэгийиэн инфраструктурата сайдыахтаах.
Сонун төрдө: СӨ Бырабыыталыстыбатын уонна Ил Дарханын пресс-сулууспата
Хаартыска: Андрей Сорокин, СИА