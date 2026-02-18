АЛРОСА иһинэн үлэлиир “Анаабыр алмаастара” тэрилтэ 2026 сылга судаарыстыба балаансатыгар биэс сир баайдаах учаастагыттан 3,5 туонна кыһыл көмүһү киллэрэр былааннаах. Көмүс саппааһын улахан аҥаара Өлөөн улууһугар баар эбийиэктэр суоттарыгар эбиллиэхтээх.
Хаптаһыннаах учаастак баайын 2019 сыллаахтан чинчийэн саҕалаабыттара уонна “Анаабыр алмаастарын” сайдыытын инвестициялаах бырагырааматыгар киллэрбитэрэ. 2024 сыллаахха судаарыстыба балаансатыгар оччотооҕу кондициянан 500-тэн тахса киилэ көмүһү биэрбиттэрэ. Быйыл геологтар үлэлэрин үтүө түмүгүнэн, ол балаансаҕа эбии 150 киилэ күндү металлы киллэрэр былааннаахтар. Ити эбийиэккэ үлэ 2025 сыллаахха саҕаламмыта, дьыл түмүгүнэн 72 кг кыһыл көмүс хостоммута. 2026 сыллаахха Хаптаһыннаахха икки төгүл элбэх көмүс хостоноро былааннанар.
Атын сир баайдаах учаастактар (Кураанах үрэх, Орто-Старая үрэх, Үөһээ Старинскайдааҕы былаһаакка, Серебрянка үрэх баһа) саппаастара быйыл бастакытын эбиллиэхтээх.
“Биһиги Саха сиригэр, чуолаан Арктика эргимтэтигэр, “Анаабыр алмаастара” үлэлиир сиригэр, көмүһү хостуур кэскиллээх, сайдыан сөп диэн көрөбүт. Ити хампаанньа алмааһы хостуур сүрүн үлэтигэр-хамнаһыгар суолталаах эбии буолуохтаах. 2026 сыллаахха Хаптаһыннаахха уонна геология чинчийиитин атын эбийиэктэригэр бытархай көмүс (россыпное золото) саппааһа бүттүүн эбиллэн, 3,5 туонна буолуохтаах. Итини сэргэ билигин геологтар бытархай уонна төрүт баайдаах кыһыл көмүстээх сирдэри көрдүүллэр. Сүрүн сорукпут – сир баайа хостонор тэтимин куоһаран, сыллата АЛРОСА саппааһын өссө хаҥатыы”, – диэн АЛРОСА генеральнай дириэктэрэ, Арассыыйа Массыынаны оҥорооччуларын сойууһун бүрүөтүн чилиэнэ Павел Маринычев кэпсээтэ.
2025 сыллаахха Арассыыйа айылҕа харыстабылыгар министиэристибэтэ АЛРОСА геологтара Өлөөн улууһугар Борооску Уҥуохтаах уонна Хаптаһыннаах диэн сирдэргэ бытархай көмүстээх сирдэри арыйбыттарын иһин, наҕараадалары туттарбыта. Ол бүттүүн саппааһа 786,6 киилэ буолбута.
АЛРОСА пресс-сулууспата