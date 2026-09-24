Тыа хаһаайыстыбатын министиэристибэтин оперативнай дааннайдарынан, балаҕан ыйын 23 күнүнээҕи туругунан, өрөспүүбүлүкэҕэ 48 тыһ. 328,19 туонна үүт ыанан бэлэмнэниллибит, ол эбэтэр сыллааҕы былаан 87,6% туолбут. Былырыын баччаларга 49 321,75 туонна бэлэмнэниллибитэ.
Үс улуус былаанын номнуо куоһарбыт: Нам — 116% (2394 туонна), Кэбээйи — 108% (1336 туонна), Мииринэй — 101% (691 туонна). Өссө алта улууска — Горнайга, Сунтаарга, Өлүөхүмэҕэ, Ленскэйгэ, Тааттаҕа уонна Мэҥэ Хаҥаласка сыллааҕы былаан 90%-нын толорбуттар.
Тэриллиилээх хаһаайыстыбаларга Кэбээйи икки кээпэрэтиибэ – “Сайылык” ТХПК МТС уонна “Ворошилов” ТХППСК былааннарын 131% уонна 128% толорбуттар. Маны таһынан, инники кирбиигэ сылдьаллар: Намнааҕы «Эрэл» ТХПК (116%), Сунтаар улууһун үс — «Үрдэл» ТХПК (108%), «Милк-Ас» ХЭУо (102%) уонна «Тускул» ХЭУо (101%), Горнай улууһуттан «Горный-Ас» ТХППК (105%) уонна Мииринэй улууһун «Новый» ХЭУо (102%).
Санатар буоллахха, быйыл үүккэ диэн 3,7 млрд солк. көрүллүбүтэ. Билиҥҥитэ муниципалитеттарга 3,217 млрд солк. тириэрдиллэн турар (сыллааҕы үбүлээһин 86%-на).
Хаартыска: Ил Дархан уонна бырабыыталыстыба дьаһалтатын пресс-сулууспата.