Тыа сиригэр 38 саҕалааччы фермер бэйэ дьыалатын сайыннарыыга грант ылар буоллулар. Кинилэр "Аччыгый уонна орто урбааны уонна урбаанньыттар көҕүлээһиннэрин өйөөһүн" диэн национальнай бырайыак иитинэн ыытыллар "Агростартап-2021" күрэх кыайыылаахтарынан ааттаннылар.
Куонкуруска 118 киһи кыттыбыт, ол иһигэр 12 тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанар ИП. Биисинэс бырайыактар маннык хайысхаларынан ыытыллыбыттар: сүөһү иитиитэ — 49, сылгы иитиитэ — 59, балыгы астааһын —1, ыҥырыаны иитии —1, отону үүннэрии —6, сир аһын хомуйуу уонна астааһын —1, кроликтары иитии —1, көтөрү иитии —10, оҕуруот аһын, хортуоппуйу үүннэрии —7, сүөһү аһын бэлэмнээһин —2.
Күрэх түмүгүнэн 38 кыайыылааҕы быһаардылар, кинилэр бырайыактарын олоххо киллэрэргэ уопсайа 107 мөл. 904 тыһ. 747 солк. көрүллэр.
Кыайыылаахтар:
- Карпов Степан Егорович, Хаҥалас.
- Спиридонов Михаил Николаевич, Кэбээйи.
- Потапов Василий Николаевич, Үөһээ Бүлүү.
- Максимов Егор Павлович, Сунтаар.
- Протопопов Александр Семенович, Мэҥэ Хаҥалас.
- Тарабукин Виталий Артемович, Амма.
- Павлов Михаил Андреевич, Мэҥэ Хаҥалас.
- Новгородов Иннокентий Иннокентьевич, Таатта.
- Иванов Петр-Добун Егорович, Сунтаар.
- Максимов Александр Степанович, Өлүөхүмэ.
- Антонова Евдокия Васильевна, Таатта.
- Тимофеев Спиридон Васильевич, Амма.
- Дьяконов Сергей Егорович, Нам.
- Попов Ян Николаевич, Чурапчы.
- Яндреев Спиридон Спиридонович, Хаҥалас.
- Харлампьев Гаврил Афанасьевич, Бүлүү.
- Руфов Алгыс Антонович, Үөһээ Бүлүү.
- ИП Кириллин Алексей Геннадьевич, Ньуоба.
- ИП Алексеев Николай Николаевич, Горнай.
- Ильин Степан Иевич, Хаҥалас.
- Шестакова Мария Семеновна, Мэҥэ Хаҥалас.
- Сокольноков Трофим Семенович, Нерюнгри.
- Парников Айсен Егорович, Нам.
- Стручкова Наталья Николаевна, Дьааҥы.
- Бурцев Герман Германович, Уус Алдан.
- Уваровский Ганза Иванович, Муома.
- Оттох Остап Иванович, Аллараа Халыма.
- Голоков Юрий Ильич, Хаҥалас.
- Чирков Степан Иванович, Нам.
- Громова Уйгулаана Арияновна, Муома.
- Саввинова Кюннэй Александровна, Мииринэй.
- Михайлова Татьяна Ивановна, Дьааҥы.
- Борисов Николай Николаевич, Уус Алдан.
- Гаврильева Евдокия Степановна, Нам.
- Дьячковский Александр Васильевич, Усуйаана.
- Иванова Мария Михайловна, Бүлүү.
- Иванов Станислав Гаврильевич, Булуҥ.
- Отов Захар Иванович, Үөһээ Бүлүү.