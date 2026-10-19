АЛРОСА Удачнайдааҕы хайа-байытар кэмбинээтин үлэһитэ “А ну-ка, девушки!” Бүтүн Арассыыйатааҕы профессиональнай маастарыстыба эрэгийиэннээҕи түһүмэҕин призердарын кэккэтигэр киирдэ. 12-с №-дээх байытар фабрика доводкаҕа учаастагын маастара Екатерина Войтович иккис миэстэни ылла, оттон Удачнайдааҕы Оҥорон таһаарыы тиһигин киинин бырайыакка салайааччыта Мария Егорова бастаата уонна хампаанньа чиэһин Москубаҕа куонкурус финалыгар көмүскүүр буолла.
Куонкуруска бырамыысыланнас, энэргиэтикэ, массыынаны оҥоруу эйгэлэригэр уонна сир баайын хостуур тэрилтэлэргэ үлэлиир дьахталлар кытталлар. “А ну-ка, девушки! Наставницы” номинация кыттыылаахтара профессиональнай уопуттарын, билиилэрин сатаан үллэстэллэрин, эдэр исписэлиистэри сайыннаралларын уонна лиидэрдии хаачыстыбаларын көрдөрөллөр.
Бу Екатерина уонна Мария бастакы ситиһиилэрэ буолбатах. Кинилэр иккиэн “Признание АЛРОСА” бириэмийэ лауреаттара буолбуттара: Екатерина “Наставник года”, оттон Мария “Инноватор года” номинацияларга кыайбыттара. АЛРОСА кинилэр ааттарынан алмаастары сүрэхтээбитэ.
Мария Егорова этэринэн, бырамыысыланнас эйгэтигэр үлэлиир дьахталлар идэни баһылыылларын, үүнэллэрин-сайдалларын таһынан, саҥа быһаарыылары көрдөөн олоххо киллэрэллэр.
“Мин оҥорон таһаарыыга үлэлиир дьахталлар аҥаардас толорооччу эрэ буолбакка, саҥа идиэйэ, быһаарыы ааптара буолар кыахтаахтарын дакаастыахпын баҕарбытым. Мин дьахтар дьыалата буолбатах дэнэр оҥорон таһаарыыга кэлэн баран, сир баайын хостуур үлэ технологиятын, аналитикатын, дашбордарын, дааннайы кытта үлэни баһылаатым. Бэйэбин тургутан көрүөхпүн, атын дьахталларга саҥаны саҕалыыр хаһан да хойут буолбатаҕын көрдөрүөхпүн баҕарбытым”, – диэн Мария кэпсиир.
Екатерина Войтович этэринэн, АЛРОСА бириэмийэтэ кини салгыы үүнэригэр-сайдарыгар тирэх буолбут.
“Признание АЛРОСА” бириэмийэ миигин саҥа саҕахтары арыйарбар кынаттаабыта. Бүтүн Арассыыйатааҕы куонкуруска кыттар диэн, бастатан туран, киһи бэйэтэ бэйэтигэр муҥура суох сайдар кыахтааҕын дакаастааһына буолар. Хампаанньам уонна кэмбинээтим аатын-суолун туругурдарым, ону тэҥэ эрэгийиэн уонна дойду таһымыгар билиниини ситиһэрим – миэхэ кырата суох суолталаах. Бэйэм холобурбунан ыччаты көҕүлүүргэ дьулуһабын”, – диир Екатерина.
Бүтүн Арассыыйатааҕы куонкурус финала алтынньы 27-30 күннэригэр Москубаҕа буолуохтаах. Марияҕа ситиһиини уонна саҥа кыайыылары баҕарабыт!
АЛРОСА пресс-службата