С 21 по 28 декабря 2024 г.

Театр Якутской балетной школы им. А. и Н.Посельских

7.

К Году семьи в РФ, Году детства и Детского театрального искусства в учреждениях культуры РС (Я) «Щелкунчик» балет П.И. Чайковского в 2-х д.

27-29 декабря

АУ РС(Я) «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона»