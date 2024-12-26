|
№
|
Тэрээһин көрүҥэ
|
Буолар күнэ, чааһа
|
Буолар сирэ
|
Тэрилтэ аата
|
АХСЫННЬЫ
|
1.
|
Новогодний утренник со спектаклем «Снежная Королева» Г.Х. Андерсена, реж. В. Якимец
|
С 21 по 28 декабря 2024 г.
|
ГБУ РС(Я) «Театр юного зрителя»
|
ГБУ РС(Я) «Театр юного зрителя»
|
2.
|
Праздничные новогодние вечера
|
С 21 по 29 декабря
|
АУ РС(Я) ГВА «Туймаада»
|
АУ РС(Я) ГВА «Туймаада»
|
3.
|
Новогоднее представление, режиссер Роман Дорофеев
|
с 25-30 декабря, 18:00
|
ул. Орджоникидзе, 1 Саха театр, большой зал
|
АУ РС(Я) «Саха академический театр имени П.А.Ойунского»
|
4.
|
Премьера хореографического спектакля «Суктуу»
|
26 декабря
18:30
|
Театр Якутской балетной школы им. А. и Н.Посельских
|
АУ «Национальный театр танца РС(Я) им.С.А.Зверева-Кыыл Уола»
|
5.
|
Рождественский концерт, Симфонического хора, хормейстер – Людмила Шумилова
|
26 декабря 18:30
|
Римско-Католическая церковь г. Якутска
|
АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г.М. Кривошапко»
|
6.
|
Новогодний концерт коллективов Филармонии Якутии
|
27 декабря 18:30
|
г. Якутск, КЦ СВФУ «Сергеляхские огни»
|
АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г.М. Кривошапко»
|
7.
|
К Году семьи в РФ, Году детства и Детского театрального искусства в учреждениях культуры РС (Я)
«Щелкунчик» балет П.И. Чайковского в 2-х д.
|
27-29 декабря
|
АУ РС(Я) «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона»
|
АУ РС(Я) «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона»
|
8.
|
Премьера! «Синдбад-мореход» К.Зыкова (сказка) 6+
|
28, 29 декабря 11:00
|
ГАРДТ им.Пушкина г.Якутск пр.Ленина 21
|
ГБУ РС(Я) «Государственный Академический русский драматический театр им.А.С.Пушкина»
|
ТОХСУННЬУ
|
1.
|
Фьюжн-мюзикл «Багровое солнце»
|
Со 2го по 8 января
|
Камерный зал
|
АУ «ГТЭ РС(Я) им.Ю.Е.Платонова»
|
2.
|
Премьера музыкального представления для взрослых
|
с 2-8 января, 16:00, 19:00
|
ул. Орджоникидзе, 1 Саха театр, большой зал
|
АУ РС(Я) «Саха академический театр имени П.А.Ойунского»
|
3.
|
Премьера! «Синдбад-мореход» К.Зыкова (сказка) 6+
|
2 января 13:30
|
ГАРДТ им.Пушкина г.Якутск пр.Ленина 21
|
ГБУ РС(Я) «Государственный Академический русский драматический театр им.А.С.Пушкина»
|
4.
|
Премьера! Праздничная концертная программа
|
2 января 18:00
|
ГАРДТ им.Пушкина г.Якутск пр.Ленина 21
|
ГБУ РС(Я) «Государственный Академический русский драматический театр им.А.С.Пушкина»
|
5.
|
Премьера! «Синдбад-мореход» К.Зыкова (сказка) 6+
|
3,4,5,6,8 января 11:00 и 13:30
|
ГАРДТ им.Пушкина г.Якутск пр.Ленина 21
|
ГБУ РС(Я) «Государственный Академический русский драматический театр им.А.С.Пушкина»
|
6.
|
Премьера! Праздничная концертная программа
|
2,3,4,5,6,8 января 18:00
|
ГАРДТ им.Пушкина г.Якутск пр.Ленина 21
|
ГБУ РС(Я) «Государственный Академический русский драматический театр им.А.С.Пушкина»
|
7.
|
Премьера сказки “Аал уот” Иван Гоголев, режиссер Павел Ченянов
|
с 3-8 января, 11:00
|
ул. Орджоникидзе, 1 Саха театр, большой зал
|
АУ РС(Я) «Саха академический театр имени П.А.Ойунского»
|
8.
|
«Щелкунчик» балет П.И. Чайковского в 2-х д.
К 70-летию засл. артистки РС (Я), балетмейстера Марии Сайдыкуловой
«Щелкунчик» балет П.И. Чайковского в 2-х д.
|
3,8,11,12 ноября
|
АУ РС(Я) «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона»
|
АУ РС(Я) «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона»
|
9.
|
В. Бочаров. Опера «Морозко в 2-х д.»
|
5 января
|
АУ РС(Я) «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона»
|
АУ РС(Я) «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона»
|
10.
|
Большой Рождественский концерт
|
7 января 18:00
|
ГАРДТ им.Пушкина г.Якутск пр.Ленина 21
|
ГБУ РС(Я) «Государственный Академический русский драматический театр им.А.С.Пушкина»
|
11.
|
Вечер отдыха «Рождественские встречи»
|
7 января
|
АУ РС(Я) ГВА «Туймаада»
|
АУ РС(Я) ГВА «Туймаада»
|
12.
|
Большой Рождественский концерт в рамках XII Рождественского фестиваля искусств
|
7 января 18:00
|
ГАРДТ им. А.С. Пушкина
|
АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г.М. Кривошапко»
|
13.
|
Архиерейские ёлки в рамках XII Рождественского фестиваля искусств
|
8 января
11:00
14:00
|
Большой зал Якутской духовной семинарии
|
АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г.М. Кривошапко»
|
14.
|
Детский спектакль «Умка. Сказка Севера»
|
10 января 15:00 часов
11 января 15:00 часов
|
Зрительный зал
«ГТ КМНС»
|
ГБУ РС(Я)
«ГТ КМНС»
|
15.
|
Эстрадные концерты
|
11,12,14,25,26 января
|
Камерный зал
|
АУ «ГТЭ РС(Я) им.Ю.Е.Платонова»
|
16.
|
Концерт ГСО Symphonica ARTica, дирижер – Максим Ноговицын, в рамках XII Рождественского фестиваля искусств
|
15 января
18:30
|
Зал Детской школы искусств №1 г. Якутска
|
АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г.М. Кривошапко»
|
17.
|
Детская сказка «Кыталыктар кырдаллара» (Долина стерхов)
|
17 января, 12:00
|
ул. Орджоникидзе, 1 Саха театр, большой зал
|
АУ РС(Я) «Саха академический театр имени П.А.Ойунского»
|
18.
|
Спектакль «Хара кыталык» (Черный стерх) Иван Гоголев
|
17 января, 18:00
|
ул. Орджоникидзе, 1 Саха театр, большой зал
|
АУ РС(Я) «Саха академический театр имени П.А.Ойунского»
|
19.
|
Спектакль «Хуума»
|
17 января 19:00 часов
18 января 19:00 часов
|
Зрительный зал
«ГТ КМНС»
|
ГБУ РС(Я)
«ГТ КМНС»
|
20.
|
Спектакль «Наара суох» Иван Гоголев
|
18 января, 18:00
|
ул. Орджоникидзе, 1 Саха театр, большой зал
|
АУ РС(Я) «Саха академический театр имени П.А.Ойунского»
|
21.
|
Тифлоспектакль «Харана хос»
|
18 и 19 января
|
Акустический зал
|
АУ «ГТЭ РС(Я) им.Ю.Е.Платонова»
|
22.
|
Премьера. Опера Дж. Верди «Риголетто» в 3-х д.
|
18 и 19 января
|
АУ РС(Я) «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона»
|
АУ РС(Я) «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона»
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