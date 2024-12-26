Киир

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АХСЫННЬЫ

1.      

Новогодний утренник со спектаклем «Снежная Королева» Г.Х. Андерсена, реж. В. Якимец 

С 21 по 28 декабря 2024 г.

ГБУ РС(Я) «Театр юного зрителя»

ГБУ РС(Я) «Театр юного зрителя»

2.      

Праздничные новогодние вечера

С 21 по 29 декабря

АУ РС(Я) ГВА «Туймаада»

АУ РС(Я) ГВА «Туймаада»

3.      

Новогоднее представление, режиссер Роман Дорофеев

с 25-30 декабря, 18:00

ул. Орджоникидзе, 1 Саха театр, большой зал

АУ РС(Я) «Саха академический театр имени П.А.Ойунского»

4.      

Премьера хореографического спектакля «Суктуу»

26 декабря

18:30

Театр Якутской балетной школы им. А. и Н.Посельских

АУ «Национальный театр танца РС(Я) им.С.А.Зверева-Кыыл Уола»

5.      

Рождественский концерт, Симфонического хора, хормейстер – Людмила Шумилова

26 декабря 18:30

Римско-Католическая церковь г. Якутска

АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г.М. Кривошапко»

6.      

Новогодний концерт коллективов Филармонии Якутии

27 декабря 18:30

г. Якутск, КЦ СВФУ «Сергеляхские огни»

АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г.М. Кривошапко»

7.      

К Году семьи в РФ, Году детства и Детского театрального искусства в учреждениях культуры РС (Я)

«Щелкунчик» балет П.И. Чайковского в 2-х д.

27-29 декабря

АУ РС(Я) «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона»

АУ РС(Я) «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона»

8.      

Премьера! «Синдбад-мореход» К.Зыкова (сказка) 6+

28, 29 декабря 11:00

 ГАРДТ им.Пушкина г.Якутск пр.Ленина 21

ГБУ РС(Я) «Государственный Академический русский драматический театр им.А.С.Пушкина»

ТОХСУННЬУ

1.      

Фьюжн-мюзикл «Багровое солнце»

Со 2го по 8 января

Камерный зал

АУ «ГТЭ РС(Я) им.Ю.Е.Платонова»

2.      

Премьера музыкального представления для взрослых

с 2-8  января, 16:00, 19:00

ул. Орджоникидзе, 1 Саха театр, большой зал

АУ РС(Я) «Саха академический театр имени П.А.Ойунского»

3.      

Премьера! «Синдбад-мореход» К.Зыкова (сказка) 6+

2 января 13:30

 ГАРДТ им.Пушкина г.Якутск пр.Ленина 21

ГБУ РС(Я) «Государственный Академический русский драматический театр им.А.С.Пушкина»

4.      

Премьера! Праздничная концертная программа

2 января 18:00

ГАРДТ им.Пушкина г.Якутск пр.Ленина 21

ГБУ РС(Я) «Государственный Академический русский драматический театр им.А.С.Пушкина»

5.      

Премьера! «Синдбад-мореход» К.Зыкова (сказка) 6+

3,4,5,6,8 января 11:00 и 13:30

ГАРДТ им.Пушкина г.Якутск пр.Ленина 21

ГБУ РС(Я) «Государственный Академический русский драматический театр им.А.С.Пушкина»

6.      

Премьера! Праздничная концертная программа

2,3,4,5,6,8 января 18:00

ГАРДТ им.Пушкина г.Якутск пр.Ленина 21

ГБУ РС(Я) «Государственный Академический русский драматический театр им.А.С.Пушкина»

7.      

Премьера сказки “Аал уот” Иван Гоголев, режиссер Павел Ченянов

с 3-8  января, 11:00

ул. Орджоникидзе, 1 Саха театр, большой зал

АУ РС(Я) «Саха академический театр имени П.А.Ойунского»

8.      

«Щелкунчик» балет П.И. Чайковского в 2-х д.

К 70-летию засл. артистки РС (Я), балетмейстера Марии Сайдыкуловой

«Щелкунчик» балет П.И. Чайковского в 2-х д.

3,8,11,12 ноября

АУ РС(Я) «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона»

АУ РС(Я) «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона»

9.      

В. Бочаров. Опера «Морозко в 2-х д.»

5 января

АУ РС(Я) «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона»

АУ РС(Я) «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона»

10.  

Большой Рождественский концерт

7 января 18:00

ГАРДТ им.Пушкина г.Якутск пр.Ленина 21

ГБУ РС(Я) «Государственный Академический русский драматический театр им.А.С.Пушкина»

11.  

Вечер отдыха «Рождественские встречи»

7 января

АУ РС(Я) ГВА «Туймаада»

АУ РС(Я) ГВА «Туймаада»

12.  

Большой Рождественский концерт в рамках XII Рождественского фестиваля искусств

7 января 18:00

ГАРДТ им. А.С. Пушкина

АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г.М. Кривошапко»

13.  

Архиерейские ёлки в рамках XII Рождественского фестиваля искусств

8 января

11:00

14:00

Большой зал Якутской духовной семинарии

АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г.М. Кривошапко»

14.  

Детский спектакль «Умка. Сказка Севера»

10 января 15:00 часов

11 января 15:00 часов

Зрительный зал

«ГТ КМНС»

ГБУ РС(Я)

«ГТ КМНС»

15.  

Эстрадные концерты

11,12,14,25,26 января

Камерный зал

АУ «ГТЭ РС(Я) им.Ю.Е.Платонова»

16.  

Концерт ГСО Symphonica ARTica, дирижер – Максим Ноговицын, в рамках XII Рождественского фестиваля искусств

15 января

18:30

Зал Детской школы искусств №1 г. Якутска

АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г.М. Кривошапко»

17.  

Детская сказка «Кыталыктар кырдаллара» (Долина стерхов)

17 января, 12:00

ул. Орджоникидзе, 1 Саха театр, большой зал

АУ РС(Я) «Саха академический театр имени П.А.Ойунского»

18.  

Спектакль «Хара кыталык» (Черный стерх) Иван Гоголев

17 января, 18:00

ул. Орджоникидзе, 1 Саха театр, большой зал

АУ РС(Я) «Саха академический театр имени П.А.Ойунского»

19.  

Спектакль «Хуума»

17 января 19:00 часов

18 января 19:00 часов

Зрительный зал

«ГТ КМНС»

ГБУ РС(Я)

«ГТ КМНС»

20.  

Спектакль «Наара суох» Иван Гоголев

18 января, 18:00

ул. Орджоникидзе, 1 Саха театр, большой зал

АУ РС(Я) «Саха академический театр имени П.А.Ойунского»

21.  

Тифлоспектакль «Харана хос»

18 и 19 января

Акустический зал

АУ «ГТЭ РС(Я) им.Ю.Е.Платонова»

22.  

Премьера. Опера Дж. Верди «Риголетто» в 3-х д.

18 и 19 января

АУ РС(Я) «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона»

АУ РС(Я) «Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона»

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