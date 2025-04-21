Уруулуу тыллаах араас омук уус-уран айымньытын, Саха сирин туһунан улуу Абай дойдутугар бэйэтэ төрүттээбит "Фолиант" кыһатыгар кинигэ таһааран тарҕатар үтүө-мааны доҕорбутун Нурлан Исабекобы 60 сааһынан сахалыы сайаҕастык, урааҥхайдыы дорҕоонноохтук эҕэрдэлиибит!

Баҕарабыт киниэхэ Казах Илэ, бар дьоно, салайар тэрилтэтэ уонна дьиэ кэргэнэ саҥаттан саҥа ситиһиилээх, бигэ туруктаах уонна уйгулаах олохтоох буоларыгар. Төлөннөөх сүрэҕиҥ, буулаҕа дьулууруҥ, өркөн өйүҥ уостары билбэтин, таптыыр казаҕыҥ бүттүүнүн дьолун, кэскилин, барҕара сайдарын туһугар өрүү инники дьулуһа тур!

Уруй-айхал! Мерейтойыңызбен құттықтаймыз, күрмэтти Нурлан аҕа!

«Ситим-Медиа» ХЭУо, «Кыым» хаһыат, С.А. Новгородов аатынан «Айар» нассынаалынай кыһа кэлэктииптэрэ.

Уважаемый Нурлан Сарсенбинович!

От всей души поздравляем Вас со знаменательной датой — 60-летием! Этот юбилей — не просто веха в жизни, а яркий символ Ваших выдающихся достижений, мудрости и неиссякаемой энергии.

Ваш жизненный путь — это пример преданности делу, целеустремлённости и высокого профессионализма. От первых шагов в науке на химическом факультете до руководства одним из ведущих издательств Казахстана — Вы всегда демонстрировали умение воплощать идеи в реальность. Под Вашим руководством «Фолиант» стал флагманом отечественного книгоиздания, а такие проекты, как «Сөз-маржан» и «Astana Eurasian Book Fair», внесли неоценимый вклад в культуру и просвещение.

Ваши награды — орден «Құрмет», знаки отличия и благодарности — свидетельство признания Ваших заслуг на государственном уровне. Но главное богатство — это уважение коллег, читателей и всех, кому посчастливилось с Вами работать.

Вы не только талантливый руководитель, но и замечательный семьянин, чьи теплоту и заботу ценят близкие. Пусть Ваша жизнь и дальше наполняется радостью, здоровьем, новыми творческими свершениями и счастливыми моментами в кругу семьи!

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, благополучия и долгих лет плодотворной деятельности на благо культуры Казахстана!

С уважением, ООО «Ситим-Медиа», народная газета «Кыым», Национальное книжное издательство «Айар».