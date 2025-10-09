Режиссер Дьулусхаан Андросов криминаллаах «Айхал»киинэтэ алтынньы 2 күнүттэн алтынньы 8 күнүгэр диэри 17,8 мөл. солк. тахса харчыны киллэрдэ. Аҥаардас премьера күнүгэр киинэ 2,5 мөл.солк. ылбыт.
Киинэ сюжетыгар группировка лиидэрэ Айхал мөккүөрдээх олоҕо көстөр. Киниэхэ биир өттүттэн – атааннаһыылаах, охсуһуулаах, былдьаһыылаах уулусса сокуона, биир өттүттэн – оскуолата уонна бастакы таптала баар.
Дьулусхаан этэринэн, кини маннык киинэни 2018 сыллаахтан уһулуон баҕарбыт. Онуоха, бу киинэ 1980 сыллардааҕы Казань группировкаларын туһунан «Слово пацана» киинэни санатарын дьон бэлиэтиир.
«Айхал» киинэни улахан куораттарга эмиэ көрүөхтэрэ. Ол курдук, бүгүн алтынньы 9 күнүгэр «Синема Парк Метрополис» киинэ тыйаатырыгар, оттон алтынньы 11 күнүгэр Санкт-Петербурга «Формула Кино Галерея» режиссер Дьулусхаан Андросовы кытта көрсүһүүлэр буолуохтара.
Бу күн киинэни өссө Новосибирскай, Калининград, Тюмень, Красноярскай, Краснодар, Сочи уонна Уфа куораттарга көрдөрүөхтэрэ.
