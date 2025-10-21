«Битва шефов» биэрии бэһис сезонун 15-с таһаарыытыгар Саха сирин биллиилээх шеф-повара Николай Атласов кытынна. Кини сүүмэрдиир түһүмэххэ тоҥ балыгы астаан аатырбыт шефтэри сөхтөрдө. Онон, сүүмэрдээһини ситиһиилээхтик ааһан, Ренат Агзамов хамаандатыгар киирдэ.
Бастакы түһүмэххэ күрэхтэһээччилэр Англия бастыҥ бүлүүдэтин – ынах эттээх уонна бүөрдээх бөрүөгү астыахтаахтар этэ. Бу сорудаҕы Николай Атласов чэпчэкитик толордо.
Үһүс түһүмэххэ бэйэ фирменнэй бүлүүдэтин нуучча дворяннарын истиилинэн астыыр сорудах бэриллибитэ. Николай манна карп балыгы туһанан шефтэр биһирэбиллэрин ылла. Карпы түбэһиэх талбатаҕа чахчы, тоҕо диэтэххэ, кини соботтон ас эгэлгэтин астаан кэллэҕэ. Оттон карп собо бииһигэр киирэр балык.
Түмүктүүр түһүмэххэ кыттааччыларга муора бородууктатын астыырга соруйбуттара. Онуоха Николай, хараҕын быһа симэн баран, рулет астаан соһуппута. Ол гынан баран Николай Атласов шоу кыайыылааҕа буолбата. Оттон биһиги харахпытыгар кини син биир кыайыылаах. Саха астыыр дьоҕурун Бүтүн Арассыыйаҕа көрдөрөн Сахатын сирин ааттатан бардаҕа.
Бэйэ кэр.