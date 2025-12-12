АЛРОСА хотугу аҕыйах ахсааннаах төрүт олохтоох омуктар этно-култуурунай нэһилиэстибэлэрин харыстыыр уонна өйүүр үлэ улахан суолталааҕын үһүс сылын субуруччу анаан бэлиэтиир. Ол курдук, хампаанньа Саха Өрөспүүбүлүкэтин бырабыыталыстыбатын уонна СӨ Хотугу аҕыйах ахсааннаах төрүт омуктарын ассоциациятын кытта бииргэ үлэлэһии сөбүлэҥин үһүс төгүлүн түһэристэ.
Саҥа сөбүлэһии ааспыт сыллардааҕы сөбүлэһиилэргэ ыйыллыбыт өйүүр миэрэлэри, ол киэҥ далааһынын өссө төгүл бигэргэтэрин ааһан, аҕыйах ахсааннаах төрүт омуктар тылларын, култуурунай нэһилиэстибэлэрин уонна төрүт үгэстэрин сайыннарар аналлаах. АЛРОСА хотугу норуоттар төрүт олорор сирдэрин, олохторун-дьаһахтарын уонна култуурунай киэн туттуулларын өйүүр тэрээһиннэри быһаччы үбүлүүр. Бырайыактары Хотугу норуоттар ассоциациялара олоххо киллэрэр. Сөбүлэһии олоххо киириитин, эмиэ урукку сылларга курдук, СӨ Арктика уонна хотугу норуоттар дьыалаларын министиэристибэтэ сүрүннүүр.
Докумуоҥҥа алмаасчыттар өйөөбүт кэккэ бырайыактара киирэ сылдьар:
– Кинигэ бэчээтэ: “Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока”, “Личные имена эвенков”, “Под светом таежного созвездия: сохранение наследия предков” кинигэлэри бэчээттээһин.
– Култуурунай-маассабай тэрээһин: өрөспүүбүлүкэ таһымнаах куонкурустары, төрүт бырааһынньыктары (ол иһигэр “Кочевье Севера – 2025”, “Синилгэн”), үбүлүөйдээх тэрээһиннэри, маастардар быыстапкаларын тэрийии.
– Хотугу аҕыйах ахсааннаах омуктар култуураларын уонна үгэстэрин тарҕатарга анаммыт Саха сирин омуктарын уопсастыбаннай култуурунай тэрээһиннэрин өйөөһүн.
– Ыччат уонна социальнай бырайыактар: Ыччат сугулаанын тэрийии, пуорумнарга кыттыы, оҕо былаһааккаларын хааччыйыы.
– Старейшиналары уонна төрүт дьарыгы өйөөһүн: общиналарга сэминээрдэри, сүбэлэри тэрийии.
– Инновациялаах бырайыактар: “Кындыкан” пуонда креативнай уонна сыыппара быһаарыылары туһанан култуураны тарҕатарга анаммыт бырайыактарын олоххо киллэрии.
АЛРОСА генеральнай дириэктэрэ, бырабылыанньа бэрэссэдээтэлэ Павел Алексеевич Маринычев:
“АЛРОСА хотугу төрүт омуктары, кинилэри төрүт сирдэрин уонна үгэстэрин ытыктыыр, кинилэр сирдэригэр үлэлиир буолан, онно улахан болҕомтону уурар. Биһиги үүнэр көлүөнэҕэ ити норуоттар төрөөбүт тылларын, үгэстэрин уонна уратыларын тиэрдэр улахан суолталааҕын толору өйдүүбүт. АЛРОСА-ҕа хотугу норуоттар үрдүк таһымнаах үгүс исписэлиистэрэ үлэлиир. Кинилэр киллэрэр кылааттара хампаанньа үрдүк кирбиини ситиһэригэр, ол иһигэр төрөөбүт эйгэлэригэр, эмиэ туһаайыллар. Ити – алмаасчыттар биир тутаах суоллара!”
СӨ Бырабыыталыстыбатын Бэрэссэдээтэлэ Кирилл Евгеньевич Бычков:
“Ити сөбүлэһиилэр Саха сирин ураты култууратын харыстыырга кырата суох суолталаахтар. Хотугу аҕыйах ахсааннах төрүт омуктары өйөөһүн – биһиги эбээһинэспит. Ону таһынан өрөспүүбүлүкэ кэлэр көлүөнэтигэр инбэстииссийэ диэххэ сөп. Бары кыттыһан үлэлээтэхпитинэ, этно-култуурунай үгэс сайдыытыгар үтүө усулуобуйаны тэрийиэхпит диэн эрэнэбин”.
СӨ Хотугу аҕыйах ахсааннаах төрүт омуктарын ассоциацияларын бэрэсидьиэнэ:
“АЛРОСА-ны кытта түһэрсибит сөбүлэһиибит биһиги ассоциациябытыгар уонна хотугу хотугу аҕыйах ахсааннаах норуоттарга барыларыгар саҥа саҕахтары арыйар. АЛРОСА өйүүр үбэ биһиги төрөөбүт тыллары, сиэри-туому уонна үгэстэри сөргүтэр бырайыактары көдьүүстээхтик олоххо киллэрэрбитигэр көмөлөһөр. Оттон ону СӨ Бырабыыталыстыбата сүрүннүүрэ тиһиктээх кэлим сыһыаны олохтуур. Үүнэр көлүөнэ туһугар сүдү кылааты киллэрэллэрин иһин махтанабын”.
АЛРОСА хампаанньа Саха сиригэр Арктика улуустарыгар үбүнэн-харчынан көмөлөспүтэ элбэх сыл буолла. Холобур, ааспыт алта сыл иһигэр АЛРОСА хотугу аҕыйах ахсааннаах омуктар түөлбэлээн олорор улуустарыгар уонна сирдэригэр 1 миллиард солкуобайтан тахса суумалаах көмөнү оҥордо. АЛРОСА 2023 с. сыл аайы түһэрсэр үс өрүттээх сөбүлэһиитэ – хампаанньа корпоративнай бэлиитикэтин биир солбуллубат сорҕото.
