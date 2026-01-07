Быйыл «Ситим-Медиа» тэрилтэ уонна «Кыым» хаһыат, «Күрүлгэн» сурунаал эрэдээксийэлэрэ СӨ Национальнай бибилэтиэкэтин өйөбүлүнэн «Дойдубут туһугар!» диэн Улуу Кыайыы 80 уонна Арассыыйаҕа биллэриллибит Аҕа дойдуну, Саха сиригэр биллэриллибит Ийэ дойдуну көмүскээччи сылыгар анаммыт хоһоон, онтон кэпсээн күрэҕин ситиһиилээхтик тэрийэн ыыттылар.
Күрэхтэри «Кыым» тэрийэн таһаарааччыта, «Ил Түмэн» бэчээт дьиэтин салайааччыта Мария Христофорова көҕүлээтэ.
Дьүүллүүр сүбэҕэ өрөспүүбүлүкэ биллэр дьоно – тыл үөрэхтээхтэрэ, суруйааччылар, суруналыыстар, дьокутааттар, салайааччылар – үлэлээтилэр.
Кэпсээн күрэҕин бастыҥнарын бэлиэтииргэ сенатор Сахамин Миланович Афанасьев, СӨ бар дьонун дьокутаата, «Сахатранснефтегаз» тэрилтэ салайааччыта Алексей Засимович Колодезников, СӨ бар дьонун дьокутаата, «Барҕарыы» национальнай пуонда дириэктэрэ Афанасий Васильевич Постников, СӨ Национальнай бибилэтиэкэтин дириэктэрэ Саргылана Васильевна Максимова тирэх буоллулар. Оттон бастакы учуутала Клавдия Егоровна Кононова аатынан биһирэбили быраас идэлээх Мария Федоровна Егорова олохтообута ураты истиҥ буолла.
Константин Эверстов (Кэбээйи). Чагда оскуолатыгар саха тылын уонна уран суругун үөрэтэр. Арассыыйа Суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ.
– Аҕа дойду Улуу сэриитин бастакы сылларыгар элбэх саллааппыт төгүрүктээһиннэргэ түбэспиттэрэ. Онно кинилэр хорсуннук кыргыһан өлбүттэрэ биллибэккэ хаалбыта. Кинилэр «сураҕа суох сүттэ» диэн дьаралыктанан умнууга хаалаллара. Оттон кинилэр, элбэх өстөөҕү сууһаран, Улуу Кыайыыбытын чугаһаппыттара. Ону өйдүөхтээхпит. Кинилэр тустарынан ахтар, суруйар биһиги ытык иэспит буолар.
Александра Жулева-Суһума (Таатта, Дэбдиргэ). СӨ муниципальнай сулууспатын бэтэрээнэ.
– Мин икки үлэбинэн кыттыбытым. «Олох салҕанар» кэпсээммэр сэрии саҕана олорон ааспыт өбүгэлэрбин, үтүө ааттарын үйэтитээри, кэпсээн халыыбыгар киллэрэн суруйбутум. Оччотооҕу холкуостаахтар тыылга олохторо, үлэлэрэ, сэриигэ барбыт уолларын дьылҕата кэпсэммитэ.Иккиһим – «Суруктар...». Анал байыаннай дьайыы кэмигэр төрөппүт, чуолаан, аҕа уолунаан ситимэ, өйдөһүүтэ, ийэ ураты таптала, уолга кырдьаҕас билбэт саллаатын сулууспалыы сылдьан түбэспит быһылааннарын туһунан суруга кэпсээн буолла.Кэпсээннэрбэр сахалыы тыыны, өйдөбүлү, итэҕэли хайдах өйдүүрбүнэн тиэрдэ сатаатым.Дьүүллүүр сүбэ дьонун түмүк тахсыбытын кэннэ билбиппит. Чахчы, сахабыт тылын сүөгэйин-сүмэтин илдьэ сылдьар, тылбыт ис кыаҕын билэр дьон талыллан үлэлээбиттэр. Онон улахан тургутууну ааспыт эбиппит.Күрэххэ кыттыы көҥүл этэ. Ол эбэтэр – ким баҕалаах. Ол иһин, биллэр суруйааччылар, тыл үөрэхтээхтэрэ, устудьуоннар уонна мин курдук суруйан эрээччилэр – бары биир ирдэбилгэ кыттыбыппыт. Дьүүллүүр сүбэ кырдьыктаахтык, ол эбэтэр ааптары билбэккэ эрэ, аҥаардас айымньыны ааҕан сыаналаабыт. Түмүгү иһитиннэрии СӨ Национальнай бибилэтиэкэтигэр ыытылынна. Түсчүт Людмила Павловна Григорьева дьүүллүүр сүбэ үлэтин кэпсээтэ, бэйэтин сыанабылын билиһиннэрдэ, кылгастык айымньылары ырытта. Онтон бастыҥнары бэлиэтээһин долгутуулаах түгэнэ буолла. Улахан күрэххэ кыттан уонна ситиһиилэнэн олус үөрдүм, долгуйдум. Маннык күрэх саҥа суруйар дьону, суруйааччылары даҕаны, көҕүлүүр, түмэр, элбэххэ үөрэтэр. Суруйар киһиэхэ улахан эппиэтинэһи сүктэрэр, дьулуһан үлэлииргэ кыаҕы биэрэр.
Светлана Егорова. М.К. Аммосов аатынан ХИФУ Арассыыйа Федерациятын ХИНТуоКИ 4-с кууруһун устудьуона.
– Күрэх олус кэрэхсэбиллээхтик уонна үрдүк таһымнаахтык ааста. Тус бэйэм эбэм Егорова Варвара Игнатьевна – сэрии оҕото, тыыл бэтэрээнэ – уустук дьылҕатын туһунан суруйарга быһаарыммытым. Дьиҥнээх чахчыга олоҕурбут уус-уран кэпсээни суруйарга маҥнайгы холонуум буолар. Кэпсээним бэчээккэ тахсарыгар «Күрүлгэн» сурунаал эрэдээксийэтин ыйыытынан-кэрдиитинэн, эбэм үөлээннээҕэ хаһыакка суруйбут ахтыытын көрөн, көннөрөн, чочуйан биэрдим. Онон маннык хабааннаах айымньыны суруйарга маҥнайгы оскуолабын аастым диэхпин сөп.
Иван Осипов-Ойуур Уйбаан (Дьокуускай к.). Арассыыйа Суруйааччыларын уонна Суруналыыстарын сойууһун чилиэнэ.
– Дьиҥ чахчы патриоттуу тыыннаах кэпсээн күрэҕэ ыытылынна. Тэрийээччилэргэ махталбын биллэрэбин. Маннык күрэх билиҥҥи уустук кэмҥэ олус тоҕоостоох уонна туһалаах. Элбэх ааптар холонон көрдө. Уус-уран тыл көмөтүнэн туһааннаах тиэмэни арыйыы, дойдуларыгар бэриниилээх дьоруойдар уобарастарын хорсуннук ойуулааһын уустуга биллэр. Ол да буоллар, Константин Эверстов, Светлана Жулева-Суһума уонна эдэркээн Светлана Егорова кэпсээннэригэр ити сыалы-соругу ордук күүскэ кыайа-хото тутан дьүүллүүр сүбэҕэ кэрэхсэннилэр. Күрэх патриоттуу тыыннаах айымньылара ааҕааччыларга үтүө холобур буолуохтара диэн эрэнэбин.
Наталия Андросова-Күбэйэ (Уус Алдан, Танда). «Уран тыл алыба» суруйар дьоҕурдаахтар түмсүүлэрин салайааччыта.
– Өрөспүүбүлүкэбит араас улуустарыттан, Санкт-Петербург куораттан тиийэ, кэпсээннэрин ыыппыттар. Олор ортолоругар – суруйааччылар, суруналыыстар. Кинилэри кытта тэҥҥэ кыттыбыппыттан наһаа долгуйдум. ¥лэм биһирэммититтэн астынабын, киэн туттабын. Билиҥҥи уустук кэмҥэ дойдуга таптал, бэриниилээх буолуу тиэмэтэ ордук сытыытык турар. Сахалыы хаһыаттар, сурунааллар бэчээттэнэллэрин тухары саха дьоно саха буолан сандаара туруохпут.
Надежда Кардашевская-Куттаах (Үөһээ Бүлүү). ИДьМ бэтэрээнэ.
– «Күүстээх Кирилэ» диэн кэпсээним биһирэнэн үөрүүм үгүс. Бу дьоруойбун оҕо эрдэхпиттэн көрө улааппытым. Биир дойдулааҕым килбиэннээх аата, суон сураҕа сэҥээриини ылан, хаһыакка, сурунаалга бэчээттэннэ, онон күрэх тэрийээччилэригэр улахан махталбын тиэрдэбин. Инникитин даҕаны Сахабыт сирэ, саха үтүө дьоно дойдуга бэриниилээхтэрин холобура кэлэр көлүөнэни иитиигэ туһаайыллан сырдатылла турдун! «Ситим-Медиа» тэрилтэ, «Кыым» бар дьон хаһыата, «Күрүлгэн» уус-уран сурунаал чэчирии туруохтарыгар баҕарабын!
Күрэх бастыҥ айымньылара «Күрүлгэн» сурунаал ахсынньытааҕы нүөмэригэр бэчээттэннилэр.
Бэлэмнээтэ: Афанасий ГУРИНОВ-АРЧЫЛАН, күрэх дьаһабыла.