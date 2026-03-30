Саха сиригэр култуура эйгэтин идэлээхтэрин өйүүр «Земскэй култуура үлэһитэ» бырагыраамаҕа сайаапканы хомуйуу тохсунньу 12 күнүттэн саҕаламмыт. Ил Дархан Айсен Николаев 2026 сылы Култуура сылынан биллэрбитэ, онон быйылгы бырагыраама чэрчитинэн өрөспүүбүлүкэ улуустарыгар 27 идэлээх исписэлиис үлэлии барыаҕа.
Быйыл сайаапкалары ылыы уонна көрүү «Экономика данных» национальнай барыл ирдэбилигэр сөп түбэһэн, цифровой ньыманан ыытыллар. Бу үтүө саҕаланыы Арассыыйа Президенэ Владимир Путин дьаһалынан олоххо киирдэ.
Култуура министиэристибэтэ бэлиэтииринэн, саҥа ньыма үлэни дьоҥҥо-сэргэҕэ олус чугаһатта, докумуоннары көрөр кэм кылгаата. Билигин сайаапка биэрээччилэргэ олус судургу: «Робот Макс» көрдүүр ситимҥэ «Земскэй култуура үлэһитэ» диэн киллэрдэххитинэ, бот эһиэхэ наадалаах ыйыыны-кэрдиилэри барытын ааҕан биэриэҕэ.
Сайаапка хайдах биэриэххэ сөбүй?
1) «Госуслуги» порталынан: https://www.gosuslugi.ru/landing/zemstvo_cultural_worker_sakha
2) Электроннай почта нөҥүө: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Болҕойуҥ: электроннай почтаҕа ыытыллыбытын кэннэ докумуоннаргытын кумааҕыга бэчээттээн, 677027, Дьокуускай куорат, Киров уул., 23А дьиэ, 220 №-дээх хос (Дьокуускайдааҕы музыкальнай колледж) аадырыска тиксэрэҕит;
Кулун тутар 23 күнүнээҕи туругунан, барыта 30 сайаапка киирэн турар.
Бырагыраама кэрдиис кэмнэрэ:
- Муус устар 16 – ыам ыйын 15 күннэрэ: хамыыһыйа сайаапкалары сыаналаан, кыайыылаахтары талыаҕа.
- От ыйын 20 күнүгэр диэри: кыттааччылар тиһиктэрэ бигэргэтиллэр.
- Атырдьах ыйын 10 күнүгэр диэри: култуура тэрилтэлэрин кытта үлэ дуогабара түһэрсиллэр.
- Атырдьах ыйын 25 күнэ: төлөбүр туһунан дуогабарга илии баттыы.
Бырагыраама кыттааччыларыгар 2 мөлүйүөн солкуобай кээмэйдээх биир кэмнээх компенсация бэриллэр. Ол оннугар, үлэһит бэйэтин иннигэр биэс сыл устата талыллыбыт тэрилтэтигэр чиэстээхтик үлэлииргэ эбээһинэстэнэр.
Бу бырагыраама 2025 сылтан ыла тыа сиригэр уонна кыра куораттарга үлэлиир култуура идэлээхтэрин күүскэ өйүүр. Кинилэр кэлиилэрэ «Семья» национальнай барыл сыалларыгар сөп түбэһэн, олох хаачыстыбатын үрдэтиэхтээх.
Эн — саҥа суолу, саҥа ситиһиини күүтэр култуура үлэһитэ буоллаххына, бу бырагыраама эйиэхэ аналлаах!
Хаартыска: Култуура уонна духуобунас сайдыытын министиэристибэтэ
Бу туһунан култуура министиэристибэтэ суруйар.