Степан Бурнашев уйулҕаны хамсатар “Пентхаус” диэн триллера Тюмень куоракка ыытыллыбыт “Саспенс” норуоттар икки ардыларынааҕы толору метражтаах киинэ хайысхатыгар “Бастыҥ триллер” наҕарааданы ылла.
“Пентхаус” – саха киинэ устааччыларын бастакы норуоттар икки ардыларынааҕы бырайыактара, Малайзия киинэ устааччыларын кытта бииргэ үлэлэһиилэрин түмүгэ.
Киинэҕэ Куала-Лумпурга буолар түгэн ойууланар. Кэргэнниилэр Саина (Ирина Михайлова) уонна Дэвид (Содзи Араи) Америкаттан Малайзияҕа көһөн кэлэн улахан пентхауска олохсуйаллар. Киинэ сүрүн дьоруойа Саина манна кэлэн араас тыаһы-ууһу истэр, билбэт дьахтарын көрөр буолан хаалар.
Киинэ Саха сиригэр атырдьах ыйын 27 күнүттэн киинэ бары тыйаатырдарыгар көстө турар.
Сонун төрдө: СИА
Хаартыска: Татьяна Жанчикова түһэриитэ