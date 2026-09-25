Саха судаарыстыбаннай циркэтин гимнасткалара Анна Максимова уонна Пелагея Кычытарова “Мир цирка объединяет сердца” диэн бастакы норуоттар икки ардыларынааҕы циркэ бэстибээлигэр кыһыл көмүс мэтээли ылары ситистилэр.
Бэстибээл балаҕан ыйын 17-20 күннэригэр Душанбе (Таджикистан) куоракка буолан ааста. Манна уопсайа 14 дойдуттан кытыннылар: Вьетнам, Кытай, Венгрия, Арассыыйа, Казахстан, Монголия, Кыргызстан, Узбекистан, Германия, Италия, Беларусь уо.д.а.
Саха кыргыттара “Дуо Селестия” диэн хайысхаҕа ситиһиилээхтик кытыннылар. Салайааччылара СӨ култууратын туйгуна Владимир Куприянов буолар. Бастыҥ бирииһи таһынан, кыргыттар анал бирииһи – Саратов куоракка ыытыллар XIII Норуоттар икки ардыларынааҕы “Принцесса цирка” цирковой бэстибээлгэ ыҥырыыны туттулар.
Сонун төрдө, хаартыска: СИА