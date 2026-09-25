  2. Сонуннар
  3. Култуура
  4. Саха циркэтин артыыстара Душанбе бэстибээлигэр кыһыл көмүс мэтээли ыллылар

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Саха судаарыстыбаннай циркэтин гимнасткалара Анна Максимова уонна Пелагея Кычытарова “Мир цирка объединяет сердца” диэн бастакы норуоттар икки ардыларынааҕы циркэ бэстибээлигэр кыһыл көмүс мэтээли ылары ситистилэр.

Бэстибээл балаҕан ыйын 17-20 күннэригэр Душанбе (Таджикистан) куоракка буолан ааста. Манна уопсайа 14 дойдуттан кытыннылар: Вьетнам, Кытай, Венгрия, Арассыыйа, Казахстан, Монголия, Кыргызстан, Узбекистан, Германия, Италия, Беларусь уо.д.а.

Саха кыргыттара “Дуо Селестия” диэн хайысхаҕа ситиһиилээхтик кытыннылар. Салайааччылара СӨ култууратын туйгуна Владимир Куприянов буолар. Бастыҥ бирииһи таһынан, кыргыттар анал бирииһи – Саратов куоракка ыытыллар XIII Норуоттар икки ардыларынааҕы “Принцесса цирка” цирковой бэстибээлгэ ыҥырыыны туттулар.

Сонун төрдө, хаартыска: СИА

Бүтэһик сонуннар