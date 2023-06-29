Бүгүн, ол эбэтэр бэс ыйын 29 күнүгэр, Дьокуускай сорох түөлбэлэригэр тымныы, итии уу уонна уот арахсар. Сорох уулуссаҕа киэһэ 17.00 чааска диэри. Ол туһунан Кэлим дьуһуурунай-диспиэччэр сулууспата (ЕДДС) иһитиннэрэр.
Уулуссаларынан уот арахсар болдьоҕо:
09.00 – 17.00 — Марха мкр. (сороҕор), Леваневскай, 15-32, Б.Манчаары, 1- 32, Чайковскай, 73-103, Лонгинов, 13-25, 1-кы Академическай, 3-с Академическай, Ильменьскэй, 1-6, Новокарьернай, 25, 25/2, Парковай, 6-23;
09.30 – 16.00 – Лермонтов, 66-80/2, Петровскай, 46, Бүлүү переулога;
09.30 – 14.00 – Сэргэлээх ш., 11 км, Билибин, 47/25, «Заря» СОТ, «Виктория» СОТ, «Спорт-2» СОТ, «Быйанг» СОТ, «Победа» ДСК, «40 лет Победы» СОТ;
11.00 – 16.00 – Очиченко, 1/1-5/15, Дзержинскэй, 78, Автострада, 50 лет Октября, 8/6, 10/1;
13.00 – 17.00 – Луговой, 22, Красильников, 8, Автодорожнай, 2-25/3, Чернышевскай, 105-117/1, Ленин, 39, 41, 43, Ярославскай, 30/1, 32/1, 34, Кулаковскай, 16, 20, Халтурин, 4/1а, 6/2а, Дзержинскэй, 25/1;
14.00 – 16.00 — П. Алексеев, 85-89, Котенко, 3/1-15.
Итии уу уонна ититии арахсар болдьоҕо:
09.00 – 12.00 – А, Б кварталлар: Ярославскай уул., 3/1, 5, 5/1, 6, 7, 7/1, 9, 9/1, 9А, 11, 5/1, 13, 13А (Центр технического творчества), 13/1, 13/2, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/1, 19/2, 21 (26 № оскуола), 27 (1 № ДШИ), Чернышевскай уул., 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2 (16 № «Золотинка» д/с), 10, КНС, 12, 12/1, 12/2 (10 № «Туллукчаан» д/к), 12/3, 9 (9 № «Якутяночка» д/к), 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, Аммосов уул., 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5 с др., 6, 6/1, 6/2, 9, Киров уул., 14, Курашов уул., 2, Хабаров уул., 2, 57 квартал: Ленин, 15-тэн 21-гэ диэри., Аммосов, 8, Курашов, 1/1, Ярославскай, 14-тэн 22-гэ диэри;
Тымныы уу арахсар болдьоҕо:
09.00 – 10.30 – Кузьмин уул., 14, 18а, 18/1, 20, 20/1, 22, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 26/3, 26/4, 28, 28/3;
09.00 – 14.00 — Орджоникидзе уул., 33/1-46/2, Киров, 13-21/4, Октябрьскай уул., 8-22, Ломоносов, 45, 45а, 45/3, Ленин, 34, 34/1, 36, 38, 40;
09.00 – 12.00 — Ф. Попов, 2;
22.00 – 06.00 (бэс ыйын 30 күн) — Бестужев-Марлинскай, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 16, 22, 22/1, 22/2, 24 (15 № оск.), Ф. Попов, 8, 6, 4/1, 4, 10/1, 14, 14/3, 14/2, 14/4, 14/5 («Белоснежка» д/с), 14/6, 16 (КНС 33 кв.), Б. Чижик, 19, Кальвица, 1, 1/1, 3 (п-ка №5), 5, 5/1, 5/2, 5/3 (3 № «Катюша» д/к), 9/1, 9/2, 5/3 (10 № оск.), 7/1, 11/1, 13/1, Алданская 3, 1;
Итии уу уонна ититии арахсар болдьоҕо:
09.00 – 16.00 – 43 квартал, Дзержинскэй, 41/1(16 № оскуола), 41/2, 41/3, 45/1, 45/2, 47, 49, 49/1, 51, Халтурин, 11/1, 13/1, 14, 14/1,14/3, 14/4, 14/5 (култуура колледжа), 16, 16а, 18, Строителей 7, 9;
Итии уу арахсар болдьоҕо:
09.00 – 16.00 – Бестужев-Марлинскай, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 16, 22, 22/1, 22/2, 24 (15 № оск.), Ф. Попов, 8, 6, 4/1, 4, 10/1, 14, 14/3, 14/2, 14/4, 14/5 («Белоснежка» д/с), 14/6, 16 (КНС 33 кв.), Б. Чижик, 19, Кальвица, 1, 1/1, 3 (п-ка №5), 5, 5/1, 5/2, 5/3 (3 № «Катюша» д/к), 9/1, 9/2, 5/3 (10 № оск..), 7/1, 11/1, 13/1, Алданская, 3, 1.
Тымныы уу арахсар болдьоҕо:
10.00 – 12.00 – Ильменьскэй уул., 31, 33, чаааһынай дьиэлэр.