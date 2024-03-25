Кулун тутар 27-29 күннэригэр Арктикатааҕы судаарыстыбаннай агротехнологическай университет уораҕайыгар өрөспүүбүлүкэ тыа хаһаайыстыбатын кээпэрэтииптэрин сийиэһэ ыытыллыа. Сүрүн мунньах кулун тутар 29 күнүгэр 14.00 чаастан АГАТУ аактабай саалатыгар буолуоҕа.

Кэпсэтии сүрүн тиэмэлэрэ: «Местное производство: барьеры и перспективы», «Назначение сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Принципы создания и деятельности СПоК», «Налогообложение СПоК. Новые изменения НК РФ», «Пути правильного выстраивания деятельности СПоК по «Агротуризму» и «Агроагрегатору» в рамках законодательства РФ» уонна да атыттар.

Үлэ дьаарбаҥкатыгар агропромышленнай комплекс тэрилтэлэрэ үлэһит көрдөнүөхтэрэ, үлэ усулуобуйатын билиһиннэриэхтэрэ.

Сонун төрдө: СӨ Бырабыыталыстыбатын уонна Ил Дарханын пресс-сулууспата