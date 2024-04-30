Үлэ уонна Саас бырааһынньыгын көрсө Дьокуускайга «Үлэ киһитэ — 2024» бириэмийэни үөрүүлээхтик туттарыы буолла.
Быйыл барыта 230 сайаапка киирбититтэн лауреат үрдүк аатын 50 үлэһит киһи сүктэ. Кинилэр истэригэр медиктэр, психологтар, экэнэмиистэр, фермердэр, социальнай эйгэ үлэһиттэрэ уонна урбаанньыттар бааллар.
Тэрээһин Юрий Гагарин аатынан Култуура киинигэр ыытылынна. Кыайыылаахтарга, бочуоттаах ааты таһынан, 300 тыһ. солкуобайдаах бириэмийэ туттардылар. Үгүстэригэр бу кыайыы соһуччу, онон хас да бүк үөрүүлээх буолла.
Лауреаттар испииһэктэрин нууччалыы таһаардыбыт:
- Алексеев Дмитрий Афанасьевич – директор Якутского медицинского колледжа им. Виталия Антоновича Вонгродского.
- Алексеев Иван Данилович, мастер котельной ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)».
- Алексеева Анастасия Алексеевна, главный хранитель фондов Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).
- Андреев Петр Николаевич, индивидуальный предприниматель, руководитель Экопарк отель «Орто Дойду» и гостиницы «Орто Дойду».
- Барбасытов Иван Иванович, начальник территориального узла связи в Таттинском районе Акционерного общества «Арктик Телеком».
- Башарин Александр Михайлович, начальник отряда государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия) № 33 по муниципальному образованию «Томпонский район».
- Большедворская Марина Васильевна, оператор товарный 5 разряда Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» филиала «Якутская нефтебаза».
- Бысыев Эдуард Михайлович, сварщик Общества с ограниченной ответственностью «Якутскэкосети».
- Гребнев Сергей Геннадьевич, генеральный директор Открытого акционерного общества «Мохсоголлохский хлебокомбинат».
- Данилов Петр Петрович, глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Данилов П.П.».
- Дьяконова Татьяна Максимовна, экономист по планированию и анализу финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Якутская птицефабрика».
- Егоров Семен Семенович, начальник участка Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков.
- Заровняева Дария Николаевна, оператор заправочных станций 3 разряда Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» филиала «Нижне-Бестяхская нефтебаза».
- Захарова Любовь Дмитриевна, начальник отдела Государственного казенного учреждения «Гохран РС(Я)».
- Захарова Наталия Семеновна, заведующая отделением Центра содействия семейному воспитанию «Берегиня».
- Иванов Иннокентий Васильевич, электросварщик ручной сварки ГУП «Жилищно- коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия), Усть-Алданского филиала.
- Иванова Евдокия Георгиевна, повар Верхневилюйского центра содействия семейному воспитанию им. И.И. Седалищева.
- Ивочкин Василий Викторович, старший тренер-преподаватель учреждения дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Спортивная школа по футболу».
- Ильина Елена Олеговна, заведующая отделением Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов имени В.П. Решетникова.
- Ильинова Ольга Анатольевна, главная медицинская сестра Якутской городской больницы №3.
- Карманова Нина Егоровна, фельдшер Амгинской центральной районной больницы.
- Киреев Алексей Вячеславович, начальник участка наземного обслуживания ВС филиала «Аэропорт Нерюнгри».
- Колесов Игорь Игоревич, оленевод Кочевой родовой общины коренных малочисленных народов Севера — эвенков «ОЛДОЕ».
- Кудрявцева Ольга Владимировна, ведущий психолог филиала «Центр занятости населения Ленского района».
- Кутугутов Никифор Леонтьевич, индивидуальный предприниматель по грузоперевозке Таттинский улус.
- Кутукова Елена Александровна, хормейстер Улусного дома народного творчества им. А.Ф. Шестакова Намского района.
- Кычкин Николай Николаевич — II, старший тренер-преподаватель по шашкам Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интерната олимпийского резерва им. Дмитрия Петровича Коркина.
- Макарова Изабелла Николаевна, врач ультразвуковой диагностики Таттинской центральной районной больницы.
- Маликова Лариса Викторовна, главный фельдшер Станции скорой медицинской помощи.
- Монзоев Эдуард Степанович, машинист экскаватора 6 разряда Нюрбинского филиала Государственного бюджетного учреждения «Упрмелиоводхоз».
- Охотина Клавдия Иннокентьевна, преподаватель Детской школы искусств №1″«Городского округа город Якутск».
- Павлов Александр Борисович, машинист дорожно-строительной машины Казенного предприятия Республики Саха (Якутия) «Дороги Арктики».
- Павлов Владимир Ильич, ведущий инженер Службы государственного заказчика Республики Саха (Якутия).
- Павлова Саргылана Николаевна, заведующая ветеринарной лечебницы Управления ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Хангаласского улуса (района) с филиалом в Аллаиховском улусе(районе).
- Пахомов Андрей Альбертович, машинист бульдозера Общества с ограниченной ответственностью «Сунтарцеолит».
- Петухов Эдуард Иванович, врач детский хирург отделения гнойной хирургии Педиатрического центра Республиканской больницы №1 -Национальный центр медицины им. М.Е. Николаева.
- Попов Александр Степанович, доцент кафедры технических направлений подготовки Якутского института водного транспорта.
- Попов Андрей Леонидович, главный специалист управления биологических ресурсов Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Республики Саха (Якутия).
- Попов Петр Дмитриевич, оператор котельной ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)».
- Постникова Анна Ивановна, учредитель и руководитель пяти детских садов Центра развития ребенка «Узнавайка» и «Туллук».
- Роньжин Аркадий Геннадьевич, водитель автомобиля участка аэродромной техники Аэродромной службы Акционерного общества «Аэропорт Якутск».
- Саввин Дмитрий Гаврильевич, Председатель Сельскохозяйственного производственного кооператива «Сайдыы».
- Семенова Анна Трофимовна, фермер индивидуального предпринимателя — главы крестьянского (фермерского) хозяйства) «Васильев Виктор Павлович».
- Смирникова Мавра Петровна, режиссер монтажа Национальной вещательой компании «Саха».
- Стрекаловская Лидия Ивановна, воспитатель подготовительной группы Детского сада №1 Тугутчаан» Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса.
- Турантаев Андрей Андреевич, главный зоотехник Генофондного казенного предприятия Республики Саха (Якутия) «Якутский скот».
- Фатуллаева Римма Константиновна, техник УХЛ ЭУК Общества с ограниченной ответственностью «Эльгауголь».
- Федорова Валентина Илларионовна, старший мастер по заготовке сырья Якутского Гормолзавода.
- Хоютанова Мария Иустиновна, учитель физики Чурапчинской гимназии им. Степана Кузьмича Макарова.
- Яковлев Василий Иванович, инженер по охране и защите леса 1 категории Сунтарского лесничества.
Сонун төрдө: ЯСИА