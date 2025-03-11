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  4. Табаһыттар IV сийиэстэрин кэмигэр ыытыллар тэрээһиннэр

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Кулун тутар 18-20 күннэригэр Дьокуускайга Табаһыттар IV сийиэстэрэ ыытыллыаҕа. Манна өрөспүүбүлүкэ 20 улууһуттан 250 делегат кэлиэҕэ.  Өссө Кытай, Монголия табаһыттара кэлэн кыттыахтара. Дьэ, сийиэс чэрчитинэн туох тэрээһиннэр буолаллар эбитий?

    
Наименование мероприятия
Срок и время проведения
Место проведения
Ответственные исполнители
 
День 1 - 18 марта 2025 года (вторник)
1
Медицинский осмотр работников, занятых в оленеводстве Республики Саха (Якутия)
18 марта 2025
10.00 -18.00
г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 1
ГБУ РС(Я) «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
Минздрав РС (Я),
Минсельхоз РС(Я)
2
Краткосрочные курсы повышения квалификации оленеводов в Арктическом государственном агротехнологическом университете
18 марта 2025
10.00 - 17.00
г. Якутск,  Сергеляхское шоссе, 3 км, д. 3,
АГАТУ
АГАТУ, Минсельхоз РС(Я)
3
Конкурс-выставка рисунков «Северный олень» для детей
18 – 20 марта 2025
г. Якутск
Минобрнауки РС(Я),
общеобразовательные учреждения РС(Я)
4
Конкурс-выставка фотографий «Мир кочевья»
18 – 20 марта 2025
г. Якутск,
ул. Пояркова, д. 4
Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
Минкультуры РС(Я),
муниципальные районы РС(Я)

День 2 - 19 марта 2025 года (среда)
1
Круглый стол «Северное домашнее оленеводство во второй четверти XXI века» (по отдельной программе)
19 марта 2025
10.00 - 12.30
г. Якутск,  пр. Ленина, д.30 Дом Правительства РС(Я)
№ 2 (актовый зал)
Минсельхоз РС(Я)
2
Пленарное заседание IV Съезда оленеводов Республики Саха (Якутия) (по программе)
19 марта 2025
14.00 - 17.00
г. Якутск,ул. Кирова, д. 11
Дом Правительства РС(Я) №1 (зал Республики)
Минсельхоз РС(Я),
Отраслевой союз оленеводов РС(Я)
3
Медицинский осмотр работников, занятых в оленеводстве Республики Саха (Якутия)
19 марта 2025
10.00 -18.00
г. Якутск,
ул. Бестужева-Марлинского, д. 1, ГБУ РС(Я) «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
Минздрав РС (Я),
Минсельхоз РС(Я)
4
Заседание мандатной комиссии Республиканских игр оленеводов
19 марта 2025
09.00 - 11.00
г. Якутск, ул. Кирова, д. 20/1
СК «Модун»
Минспорт РС(Я),
Минсельхоз РС(Я)
День 3 - 20 марта 2025 года (четверг)
1
Сбор и регистрация участников Республиканских игр оленеводов
20 марта 2025
08.00 – 09.30
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
Минспорт РС(Я),
Минсельхоз РС(Я)
2
Торжественное открытие Республиканских Игр оленеводов
20 марта 2025
10.00 - 11.00
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
Минсельхоз РС(Я)
3
Концерт делегаций улусов Республики Саха (Якутия)
20 марта 2025
10.00 – 17.00
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
Минкультуры РС(Я)
4
Показ традиционной национальной одежды оленеводов и стилизованной одежды коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)
20 марта 2025
14.00 – 15.00
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
Минкультуры РС(Я)
5
Смотр-конкурс «Лучшая оленья упряжка»
20 марта 2025
15.00 - 16.00
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
Минсельхоз РС(Я),
Минкультуры РС(Я)
6
Гонки на оленьих упряжках:
мужчины – 5 км
женщины – 2,5 км
20 марта 2025
12.00 - 13.30
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
Минспорт РС(Я),
Минсельхоз РС(Я)
7
Комбинированная эстафета (мужчины):
1 этап – бег на 100 м с седлом, арканом и палкой;
2 этап – метание аркана до 1 попадания с 10 м;
3 этап – гонки на верховых оленях (учах) – 1 км
4 этап – гонка на оленьих упряжках – 1 км
20 марта 2025
13.30 – 15.00
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
Минспорта РС(Я),
Минсельхоз РС(Я)
8
Буксировка лыжника на олене (личный зачет):
мужчины – 1 км
20 марта 2025
15.00 – 15.50
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
Минспорта РС(Я),
Минсельхоз РС(Я)
9
Быстрый аркан:
мужчины – 13 м
женщины – 10 м
20 марта 2025
11.30 – 12.30
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
Минспорта РС(Я),
Минсельхоз РС(Я)

10
Выставка - ярмарка народных промыслов  
20 марта 2025
10.00 -18.00
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
Минсельхоз РС(Я),
Минпред РС(Я),
Минкультуры РС(Я)
11
Республиканский конкурс «Кочевая семья»
20 марта 2025
10.00 – 16.00
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
Минтруд РС(Я),
Минсельхоз РС(Я)
12
Подведение итогов, торжественное закрытие Республиканских игр оленеводов
20 марта 2025
16.00 – 18.00
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
Минспорта РС(Я),
Минсельхоз РС(Я)
 
День 4 - 21 марта 2025 года (пятница)
1
Торжественный вечер с концертной программой (по приглашениям)
21 марта 2025
17.00 – 19.00
г. Якутск,
ул. Пояркова, д. 4
Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
ГКУ РС(Я) «ЦРО АПК»,
Минкультуры РС(Я)

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