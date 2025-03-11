Кулун тутар 18-20 күннэригэр Дьокуускайга Табаһыттар IV сийиэстэрэ ыытыллыаҕа. Манна өрөспүүбүлүкэ 20 улууһуттан 250 делегат кэлиэҕэ. Өссө Кытай, Монголия табаһыттара кэлэн кыттыахтара. Дьэ, сийиэс чэрчитинэн туох тэрээһиннэр буолаллар эбитий?
|
№
|
Наименование мероприятия
|
Срок и время проведения
|
Место проведения
|
Ответственные исполнители
|
День 1 - 18 марта 2025 года (вторник)
|
1
|
Медицинский осмотр работников, занятых в оленеводстве Республики Саха (Якутия)
|
18 марта 2025
10.00 -18.00
|
г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 1
ГБУ РС(Я) «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
|
Минздрав РС (Я),
Минсельхоз РС(Я)
|
2
|
Краткосрочные курсы повышения квалификации оленеводов в Арктическом государственном агротехнологическом университете
|
18 марта 2025
10.00 - 17.00
|
г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 3 км, д. 3,
АГАТУ
|
АГАТУ, Минсельхоз РС(Я)
|
3
|
Конкурс-выставка рисунков «Северный олень» для детей
|
18 – 20 марта 2025
|
г. Якутск
|
Минобрнауки РС(Я),
общеобразовательные учреждения РС(Я)
|
4
|
Конкурс-выставка фотографий «Мир кочевья»
|
18 – 20 марта 2025
|
г. Якутск,
ул. Пояркова, д. 4
Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
|
Минкультуры РС(Я),
муниципальные районы РС(Я)
|
День 2 - 19 марта 2025 года (среда)
|
1
|
Круглый стол «Северное домашнее оленеводство во второй четверти XXI века» (по отдельной программе)
|
19 марта 2025
10.00 - 12.30
|
г. Якутск, пр. Ленина, д.30 Дом Правительства РС(Я)
№ 2 (актовый зал)
|
Минсельхоз РС(Я)
|
2
|
Пленарное заседание IV Съезда оленеводов Республики Саха (Якутия) (по программе)
|
19 марта 2025
14.00 - 17.00
|
г. Якутск,ул. Кирова, д. 11
Дом Правительства РС(Я) №1 (зал Республики)
|
Минсельхоз РС(Я),
Отраслевой союз оленеводов РС(Я)
|
3
|
Медицинский осмотр работников, занятых в оленеводстве Республики Саха (Якутия)
|
19 марта 2025
10.00 -18.00
|
г. Якутск,
ул. Бестужева-Марлинского, д. 1, ГБУ РС(Я) «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
|
Минздрав РС (Я),
Минсельхоз РС(Я)
|
4
|
Заседание мандатной комиссии Республиканских игр оленеводов
|
19 марта 2025
09.00 - 11.00
|
г. Якутск, ул. Кирова, д. 20/1
СК «Модун»
|
Минспорт РС(Я),
Минсельхоз РС(Я)
|
День 3 - 20 марта 2025 года (четверг)
|
1
|
Сбор и регистрация участников Республиканских игр оленеводов
|
20 марта 2025
08.00 – 09.30
|
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
|
Минспорт РС(Я),
Минсельхоз РС(Я)
|
2
|
Торжественное открытие Республиканских Игр оленеводов
|
20 марта 2025
10.00 - 11.00
|
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
|
Минсельхоз РС(Я)
|
3
|
Концерт делегаций улусов Республики Саха (Якутия)
|
20 марта 2025
10.00 – 17.00
|
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
|
Минкультуры РС(Я)
|
4
|
Показ традиционной национальной одежды оленеводов и стилизованной одежды коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)
|
20 марта 2025
14.00 – 15.00
|
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
|
Минкультуры РС(Я)
|
5
|
Смотр-конкурс «Лучшая оленья упряжка»
|
20 марта 2025
15.00 - 16.00
|
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
|
Минсельхоз РС(Я),
Минкультуры РС(Я)
|
6
|
Гонки на оленьих упряжках:
мужчины – 5 км
женщины – 2,5 км
|
20 марта 2025
12.00 - 13.30
|
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
|
Минспорт РС(Я),
Минсельхоз РС(Я)
|
7
|
Комбинированная эстафета (мужчины):
1 этап – бег на 100 м с седлом, арканом и палкой;
2 этап – метание аркана до 1 попадания с 10 м;
3 этап – гонки на верховых оленях (учах) – 1 км
4 этап – гонка на оленьих упряжках – 1 км
|
20 марта 2025
13.30 – 15.00
|
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
|
Минспорта РС(Я),
Минсельхоз РС(Я)
|
8
|
Буксировка лыжника на олене (личный зачет):
мужчины – 1 км
|
20 марта 2025
15.00 – 15.50
|
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
|
Минспорта РС(Я),
Минсельхоз РС(Я)
|
9
|
Быстрый аркан:
мужчины – 13 м
женщины – 10 м
|
20 марта 2025
11.30 – 12.30
|
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
|
Минспорта РС(Я),
Минсельхоз РС(Я)
|
10
|
Выставка - ярмарка народных промыслов
|
20 марта 2025
10.00 -18.00
|
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
|
Минсельхоз РС(Я),
Минпред РС(Я),
Минкультуры РС(Я)
|
11
|
Республиканский конкурс «Кочевая семья»
|
20 марта 2025
10.00 – 16.00
|
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
|
Минтруд РС(Я),
Минсельхоз РС(Я)
|
12
|
Подведение итогов, торжественное закрытие Республиканских игр оленеводов
|
20 марта 2025
16.00 – 18.00
|
г. Якутск,
Озеро «Сайсары»
|
Минспорта РС(Я),
Минсельхоз РС(Я)
|
День 4 - 21 марта 2025 года (пятница)
|
1
|
Торжественный вечер с концертной программой (по приглашениям)
|
21 марта 2025
17.00 – 19.00
|
г. Якутск,
ул. Пояркова, д. 4
Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
|
ГКУ РС(Я) «ЦРО АПК»,
Минкультуры РС(Я)