Быйыл Нерюнгри куоракка буолар Олоҥхо ыһыаҕын өрөгөй ырыатын айыы күрэҕин бастакы түһүмэҕэ түмүктэннэ. Хамыыһыйа Алтаайтан, Москубаттан, Саратовтан, Дьокуускайтан уонна Нерюнгриттэн киирбит сайаапкалары көрдө.

Ол түмүгүнэн, икки тылынан айар суруйааччы, СӨ суруйааччыларын сойууһун уонна Суруйааччылар норуоттар икки ардыларынааҕы түмсүүлэрин чилиэнэ,, Нерюнгри олохтооҕо Варвара Корякина хоһооно кыайда. Аны күрэс икки түһүмэҕэ – кыайбыт хоһооҥҥо муусуканы айыы саҕаланар.

Гимн Ысыаха Олонхо – 2025

1.Где камень Мировой до неба встал,

Где дух земли с оленьей тропкой дружит,

Где Становой хребет века встречал —

Там люди мира в хороводе кружат

Славься мой край, родной Нерюнгри

Солнечный город древней земли

Славься ысыах! Мудрость и свет!

Ты- голос мира, предков завет!

2.В краю, где уголь — чёрное зерно,

Где камни драгоценные сверкают,

Мы верим в дружбу, верность и добро

С открытым сердцем мы гостей встречаем

3.Олонхо — бессмертный голос лет,

В нем неизменно правда торжествует

Потомки пусть хранят традиций свет

Пока стоят святые горы мир не рухнет!

