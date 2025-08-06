Атырдьах ыйын 1 күнүгэр Уран сурук Б.Ө. Ойуунускай аатынан түмэлигэр «Литературный музей: перезагрузка» диэн тэрээһин ыытылынна. Манна урамньыны, уран суругу сэҥээрэр дьон айар куттаахтары кытта алтыстылар.
Автограф түһүмэҕэр СӨ норуодунай суруйааччылара Сэмэн Тумат, Миитэрэй Наумов, Наталья Михалёва-Сайа уо.д.а. биллиилээх суруйааччылар кытыннылар.
Тосхол чэрчитинэн түмэллэр уонна коллекционердар быыстапкалара буолла. Үлэһиттэр кэлбит дьоҥҥо экскурсия ыыттылар. Хас биирдии киһи худуоһунньук эбэтэр суруйааччы оруолугар киирэн холонон көрдө, маастар-кылаастарга сырытта, ырыа-хоһоон истэн дуоһуйда.
Ураты болҕомто «Литературнай музей инникитэ: сайдыы торумнара, санаалар, бырайыактар» диэн төгүрүк остуолга уурулунна. «Литературнай музей: саҥа түһүмэх» диэн ааттаах «аан дойду кафетын» киэбинэн ыытыллыбыт аһаҕас кэпсэтии кылааттарын киллэриэн баҕалаахтарга үтүө түһүлгэнэн буолла.
Саҥа дириэктэр Р.Н. Каженкин түмүк тылыгар уран сурук түмэлэ аныгы кэмҥэ култуура көхтөөх киинэ буолуохтааҕын бэлиэтээн эттэ.
Бэйэ кэр.