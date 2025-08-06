Киир

Киир

  2. Сонуннар
  3. Сонуннар
  4. Ойуунускай түмэлин кэскилин кэпсэттилэр

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Атырдьах ыйын 1 күнүгэр Уран сурук Б.Ө. Ойуунускай аатынан түмэлигэр «Литературный музей: перезагрузка» диэн тэрээһин ыытылынна. Манна урамньыны, уран суругу сэҥээрэр дьон айар куттаахтары кытта алтыстылар.

Автограф түһүмэҕэр СӨ норуодунай суруйааччылара Сэмэн Тумат, Миитэрэй Наумов, Наталья Михалёва-Сайа уо.д.а. биллиилээх суруйааччылар кытыннылар.

WhatsApp Image 2025 08 06 at 12.30.55 1

Тосхол чэрчитинэн түмэллэр уонна коллекционердар быыстапкалара буолла. Үлэһиттэр кэлбит дьоҥҥо экскурсия ыыттылар. Хас биирдии киһи худуоһунньук эбэтэр суруйааччы оруолугар киирэн холонон көрдө, маастар-кылаастарга сырытта, ырыа-хоһоон истэн дуоһуйда.

WhatsApp Image 2025 08 06 at 12.30.19

Ураты болҕомто «Литературнай музей инникитэ: сайдыы торумнара, санаалар, бырайыактар» диэн төгүрүк остуолга уурулунна. «Литературнай музей: саҥа түһүмэх» диэн ааттаах «аан дойду кафетын» киэбинэн ыытыллыбыт аһаҕас кэпсэтии кылааттарын киллэриэн баҕалаахтарга үтүө түһүлгэнэн буолла.

WhatsApp Image 2025 08 06 at 12.30.56

Саҥа дириэктэр Р.Н. Каженкин түмүк тылыгар уран сурук түмэлэ аныгы кэмҥэ култуура көхтөөх киинэ буолуохтааҕын бэлиэтээн эттэ.

WhatsApp Image 2025 08 06 at 12.30.18

Бэйэ кэр.

Санааҕын суруй

Муниципальнай тэриллии баһылыктарын быыбарыгар "Кыым.ру", "Якутия24", "Спорт Якутии" саайтарга бэчээттэнии сыаната
Кыым прайс

Бүтэһик сонуннар