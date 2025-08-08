Атырдьах ыйын 7 күнүгэр Главрыбвод Саха сиринээҕи салаата Хаҥалас улууһун Улахан Аан сэлиэнньэтин аттыгар Өлүөнэ өрүс орто тардыытыгар сибиир хатыыһын ыаматын 274 231 ахсаанынан ыыттылар. Тэрээһин «Экологическое благополучие» национальнай бырайыак «Зеленый четверг» аахсыйатын иитинэн ыытылынна.
«Хас биирдии ыама кээмэйэ – 3-5 см, ыйааһына – 1 граммтан итэҕэһэ суох. Сэдэх уонна сыаналаах балыгы элбэтэр соруктаах тэрээһиҥҥэ үс тэрилтэ кытынна. Ол курдук, «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ХЭТ – 3 270, «Ахсыс концессионнай хампаанньа» – 16 000 уонна «МАГЭ» АУо – 254 961 ыаманы ыыттылар», – диэн СӨ Бырабыыталыстыбатын бэрэссэдээтэлэ Ольга Балабкина кэпсээтэ.
«ВИС» бөлөх бэрэстэбиитэлэ Артур Тарабукин СӨ Бырабыыталыстыбатын, Экология министиэристибэтин, федеральнай «Главрыбвод» тэрилтэни уонна Чернышевскайдааҕы балык собуотун Арассыыйа арктикатааҕы зонатын ураты айылҕатын харыстааһыҥҥа көмөлөрүн иһин махтанна.
Хатыыс ыаматын өрүскэ ыытар тэрээһин Росрыболовство Илиҥҥи-Сибиирдээҕи управлениетын хонтуруолунан барда. Ыамалары ыытыыга Хаҥалас улууһун М.Е. Васильева аатынан Малдьаҕар оскуолатын үөрэнээччилэрэ көмөлөстүлэр.
Сонун төрдө: СӨ Бырабыыталыстыбата, СӨ Экология, айылҕаны туһаныы уонна ойуур хаһаайыстыбатын министиэристибэтэ