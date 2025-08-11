Арассыыйаҕа 2025 сыл иккис аҥаарыгар саха киинэлэрэ 191,4 мөл. солк. суумалаах кассовой хомууру киллэрэн саҥа рекорду олохтоотулар. Бу – биһиги кинематографпыт саҥа чыпчаала. Ааспыт 2024 сыл кассовай хомуура 157 мөл. солк. тэҥнэспитэ.
Ол курдук, «Диодорова. Против течения» киинэ Саха сиригэр нуучча да, омук да киинэлэриттэн үрдүк көрдөрүүлээх. Ону тэҥэ "Кончится лето", "Спид Стар", "Мин аатым Таптал", "Мой парень - Айдол!", "Алдан", "Карина", "Кукушка" уонна "Белый пароход" киинэлэр бу ситиһиигэ кылааттара сүҥкэн.
“Биһиги инникитин да киинэ сайдыытын өйүөхпүт уонна саҥа ситиһиилэр кэлэллэрин туһугар сөптөөх усулуобуйаны тэрийиэхпит. Саха киинэтин сөбүлээн көрөөччүлэргэ барыларыгар махтанабыт”, – диэн Айсен Николаев телеграм канаалыгар суруйар.